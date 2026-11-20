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Στη δημοσιότητα ήρθαν τα επίσημα στοιχεία για τα αίτια θανάτου του θρυλικού Βρετανού ηθοποιού Πάτρικ Στιούαρτ, αλλά και την ιδιαίτερη μέθοδο της «υδάτινης αποτέφρωσης» που επιλέχθηκε για τη σορό του.

Ο ηθοποιός των ταινιών «X-Men» και «Star Wars», πέθανε από τη νόσο Αλτσχάιμερ και «άνοια με σωμάτια Lewy», μια νευρογνωστική διαταραχή, όπως μετέδωσε το TMZ την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, επικαλούμενο το πιστοποιητικό θανάτου.

Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται επίσης ότι υπέστη «καρδιοαναπνευστική ανακοπή».

Η άνοια με σωμάτια Lewy (Dementia with Lewy bodies/DLB) είναι μια πάθηση που προκαλεί σταδιακή εξασθένηση της σκέψης, της λογικής και της ικανότητας του ατόμου να λειτουργεί αυτόνομα, σύμφωνα με την Ένωση Αλτσχάιμερ.

Τι είναι η «υδάτινη αποτέφρωση»

Το TMZ αναφέρει επίσης ότι η σορός του Στιούαρτ υποβλήθηκε σε μια διαδικασία που ονομάζεται αλκαλική υδρόλυση, κοινώς γνωστή ως «υδάτινη αποτέφρωση» (water cremation), στις 3 Νοεμβρίου, έπειτα από τον θάνατό του στις 28 Οκτωβρίου.

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί θερμαινόμενο νερό και χημικές ουσίες ως εναλλακτική λύση αντί της παραδοσιακής καύσης με φλόγα.

«Η αλκαλική υδρόλυση χρησιμοποιεί νερό, αλκαλικές χημικές ουσίες, θερμότητα και ορισμένες φορές πίεση και ανάδευση, προκειμένου να επιταχύνει τη φυσική αποσύνθεση, αφήνοντας πίσω θραύσματα οστών και ένα ουδέτερο υγρό», αναφέρει η Ένωση Αποτέφρωσης της Βόρειας Αμερικής.

Η αποσύνθεση που συντελείται κατά την υδάτινη αποτέφρωση είναι η ίδια με εκείνη κατά την ταφή, απλώς επιταχύνεται δραματικά από τις χημικές ουσίες.

«Το υγρό απόβλητο είναι αποστειρωμένο και περιέχει άλατα, σάκχαρα, αμινοξέα και πεπτίδια. Δεν απομένει καθόλου ιστός και καθόλου DNA μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Το υγρό αυτό διοχετεύεται μαζί με όλα τα υπόλοιπα λύματα και αποτελεί μια ευπρόσδεκτη προσθήκη στα συστήματα ύδρευσης», διευκρινίζει η Ένωση σχετικά με τη διαδικασία.

Οι τελευταίες στιγμές και η τελευταία του συνέντευξη

Η είδηση του θανάτου του Στιούαρτ είχε ανακοινωθεί τον περασμένο μήνα με ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram, στην οποία αναφερόταν ότι έφυγε από τη ζωή στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, περιτριγυρισμένος από την «αγάπη και τη φροντίδα» της συζύγου του, Σάνι Όζελ.

«Βρισκόταν στη ζεστή αγκαλιά της οικογένειας και των φίλων του, περιτριγυρισμένος από ζωντανή μουσική, προσευχή, δάκρυα, γέλια και το είδος της βαθιάς συγκίνησης που μόνο εκείνος μπορούσε να εμπνεύσει έπειτα από μια ζωή αφοσίωσης σε όλους μας», ανέφερε η ανακοίνωση.

«Θα κρατάμε για πάντα στην καρδιά μας τη γαλήνια ηρεμία και την έκφραση στο πρόσωπό του, μια διαρκή υπενθύμιση της ακατανίκητης χάρης του», συνέχιζε.

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Στην τελευταία του συνέντευξη πριν από τον θάνατό του, υπενθυμίζει το Page Six, ο Στιούαρτ είχε αναφερθεί στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ηθοποιοί καθώς μεγαλώνουν, παρατηρώντας ότι υπήρχαν «όλο και λιγότεροι διαθέσιμοι ρόλοι» για εκείνους.

«Εξακολουθώ να λαμβάνω ενδιαφέρουσες προτάσεις και μου αρέσει να δοκιμάζομαι σε νέες δουλειές», είχε δηλώσει ο Στιούαρτ στο TV Insider τον Ιούλιο.

«Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να “συνταξιοδοτείται” ποτέ επισήμως. Θα είμαι πάντα και για πάντα ηθοποιός».

Ο γιος του Πάτρικ Στιούαρτ, Ντάνιελ Στιούαρτ, απέτισε επίσης φόρο τιμής στον πατέρα του, δημοσιεύοντας μια παλαιότερη φωτογραφία όπου τον κουβαλά στην πλάτη του πάνω στη σκηνή, χωρίς να συνοδεύσει την ανάρτηση με κάποια λεζάντα.

Ο φόρος αυτός τιμής ήρθε αφότου ήρθε ξανά στην επιφάνεια, μετά τον θάνατό του, η παλαιότερη παραδοχή του ηθοποιού ότι είχε μια «πρακτικά ανύπαρκτη» σχέση με τα παιδιά του.

https://t.co/K2XNO7khn3 — Daniel Stewart (@dnstewart67) October 29, 2026



Η χήρα του Στιούαρτ, Σάνι Όζελ, έσπασε τη σιωπή της δύο εβδομάδες μετά τον θάνατο του συζύγου της. Δημοσιεύοντας μια τρυφερή κοινή τους φωτογραφία, παραδέχτηκε ότι «η θλίψη συνεχίζει να έρχεται κατά κύματα».

Ωστόσο, η 47χρονη Όζελ σημείωσε ότι εκείνη και ο Στιούαρτ «δεν άφησαν τίποτα ανείπωτο», προσθέτοντας: «Ήξερε ότι τον αγαπούσα και ξέρω ότι με αγαπούσε».