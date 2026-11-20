Σε γενική απεργία βρίσκεται σήμερα Παρασκευή (20/11) η Ιταλία, μετά την κινητοποίηση που προκήρυξε το μεγαλύτερο συνδικάτο της χώρας, CGIL, αμφισβητώντας τις οικονομικές επιλογές της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι και το σχέδιο κρατικού προϋπολογισμού για το 2027.

Η απεργία καλύπτει τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, με τη συμμετοχή εργαζομένων από τον χώρο της υγείας, της εκπαίδευσης, των υπηρεσιών, των λιμανιών και των αστικών συγκοινωνιών. Από τις κινητοποιήσεις εξαιρούνται οι αεροπορικές συνδέσεις και τα υπεραστικά σιδηροδρομικά δρομολόγια.

Παράλληλα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, απεργιακές δράσεις διοργανώνει και το αυτόνομο συνδικάτο βάσης Cobas, προβάλλοντας αιτήματα για μείωση του εργάσιμου χρόνου και θεσμοθέτηση κατώτατου μισθού από το ιταλικό κοινοβούλιο. Στις μεγάλες πόλεις της χώρας αναμένεται, επίσης, να πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις με τη συμμετοχή χιλιάδων μαθητών και φοιτητών, στο πλαίσιο της διεθνούς ημέρας κινητοποιήσεων της νεολαίας.

Στο στόχαστρο ο προϋπολογισμός της Μελόνι

Το CGIL στρέφεται κατά του προϋπολογισμού του 2027, ο οποίος κατατέθηκε πρόσφατα στο κοινοβούλιο, ζητώντας ουσιαστικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, του αυξημένου κόστους ζωής και των ανατιμήσεων στην ενέργεια, που πιέζουν ολοένα και περισσότερο τα νοικοκυριά.

Ο γραμματέας του συνδικάτου, Μαουρίτσιο Λαντίνι, εκτίμησε ότι το βασικό χαρακτηριστικό της κινητοποίησης θα είναι η μαζική συμμετοχή εργαζομένων, φοιτητών και νέων, υπογραμμίζοντας τη δυναμική των διαδηλώσεων.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για το ενδεχόμενο επεισοδίων, ο Λαντίνι τόνισε ότι οι κινητοποιήσεις έχουν ως βασικό στόχο την υπεράσπιση του δικαιώματος των πολιτών να διαδηλώνουν ελεύθερα και να διεκδικούν τα αιτήματά τους. Όπως ανέφερε, οι διαδηλωτές θα βρεθούν στις πλατείες και στους δρόμους της χώρας με ψυχραιμία, αλλά και σαφείς θέσεις, επιδιώκοντας να εκφράσουν την αντίθεσή τους στις κυβερνητικές πολιτικές.