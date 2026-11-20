Στο 4% αναθεωρεί το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο, την πρόβλεψη για τον πληθωρισμό του τρέχοντος έτους, στο τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού του 2027, το οποίο κατατίθεται σήμερα στη Βουλή.

Το προσχέδιο έβαζε τον πήχη του φετινού πληθωρισμού στο 3,8%, αλλά η συνέχιση της ενεργειακής καταιγίδας και η επιμονή των ανατιμήσεων, οδήγησαν στην επί τα χείρω διόρθωση, τόσο για φέτος όσο και για το 2027, οπότε και τοποθετείται στο 2,8% από 2,6% στο προσχέδιο.

Η νέα αναθεώρηση αντανακλά τις επιπτώσεις από την άνοδο των ενεργειακών τιμών, οι οποίες μεταφέρονται σταδιακά στο κόστος παραγωγής, στις μεταφορές και στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να συντηρείται η ακρίβεια, πλήττοντας περαιτέρω την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.

Η νέα πρόβλεψη για τον πληθωρισμό, έρχεται πιο κοντά στις φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία εκτιμά ότι ο δείκτης στην Ελλάδα θα διαμορφωθεί στο 4,1% το 2026 και θα παραμείνει σε υψηλότερα επίπεδα (στο 3,2%) και το 2027, δηλαδή περίπου μισή ποσοστιαία μονάδα πάνω από την κυβερνητική πρόβλεψη.

Η πληθωριστική έκρηξη, επηρεάζει άμεσα και τον μαθηματικό τύπο υπολογισμού των αυξήσεων στις κύριες συντάξεις, ο οποίος βασίζεται στο άθροισμα του 50% της μεταβολής του ΑΕΠ και του 50% της μεταβολής του πληθωρισμού του προηγούμενου έτους (δηλαδή του 2026).

Με πρόβλεψη για ανάπτυξη 2% και πληθωρισμό 4%, η αύξηση των συντάξεων για το 2027 υπολογίζεται στο 3%, γεγονός που μένει να αποσαφηνιστεί από την κυβέρνηση.

H ανάπτυξη

Όσον αφορά στην ανάπτυξη, το οικονομικό επιτελείο τοποθετεί στο 2,3% τον πήχη για τον ρυθμό μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας την επόμενη χρονιά από 2% φέτος, παρά τις αβεβαιότητες και τους κινδύνους που δημιουργούν το ρευστό διεθνές οικονομικό σκηνικό και οι αναταράξεις στις αγορές ενέργειας.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη, η Ελλάδα θα καταγράψει για έβδομη συνεχόμενη χρονιά ρυθμό ανάπτυξης υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, ο οποίος εκτιμάται στο 1,2% για το 2027.

«Ατμομηχανή» της ανάπτυξης εξακολουθούν να αποτελούν οι επενδύσεις, οι οποίες προβλέπεται να αυξηθούν κατά 7,9% το 2027 από 7,7% φέτος και μόλις 1,7% στην Ευρωζώνη.

Ωστόσο, παρά την πρόοδο των τελευταίων ετών, η απόσταση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο παραμένει σημαντική.

Οι επενδύσεις που αντιστοιχούσαν στο 11% του ΑΕΠ το 2019, έχουν πλέον προσεγγίσει το 18%, αλλά εξακολουθούν να υπολείπονται του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος διαμορφώνεται στο 21%.

Η ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας αποτελεί βασικό στοιχείο της προσπάθειας για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, με τις εξαγωγές να έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με την περίοδο πριν από τη δημοσιονομική κρίση.

Σύμφωνα με τον νέο προϋπολογισμό οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να αυξηθούν κατά 3,1% το 2027 και οι εισαγωγές κατά 4,%. Στην ίδια κατεύθυνση, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αυξάνεται από 9,8 δισ. ευρώ το 2026 σε 11 δισ. ευρώ το 2027, προκειμένου να διατηρηθεί η επενδυτική δυναμική και να περιοριστεί το κενό που σταδιακά αφήνει η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Πλεόνασμα-ρεκόρ

Στο δημοσιονομικό πεδίο, ο προϋπολογισμός προβλέπει νέο υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 4%-4,1% του ΑΕΠ το 2026, έναντι 3,6% που προέβλεπε το προσχέδιο.

Η επίδοση αυτή θα επιβεβαιωθεί τον Απρίλιο από τη Eurostat, ενώ για το 2027 ο στόχος τοποθετείται στο 3,3% του ΑΕΠ ή στα 9,1 δισ. ευρώ. Παράλληλα, το ονομαστικό ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί στα 274,592 δισ. ευρώ το 2027, από 262,012 δισ. ευρώ το 2026.

Ταχεία η μείωση του χρέους

Σημαντική αποκλιμάκωση προβλέπεται και για το δημόσιο χρέος. Από το ιστορικά υψηλό 209,4% του ΑΕΠ το 2020, αναμένεται να υποχωρήσει στο 136,7% του ΑΕΠ το 2026, που αντιστοιχεί σε 358,1 δισ. ευρώ, και στο 128,8% το 2027 ή σε 353,69 δισ. ευρώ.

Παράλληλα θα συνεχιστεί, σύμφωνα με το ERTNews, η πολιτική των πρόωρων αποπληρωμών χρέους και συγκεκριμένα των δανείων από το πρώτο μνημόνιο με χρήση μέρους των ταμειακών διαθεσίμων τα οποία κινούνται σε υψηλά επίπεδα.

Στόχος είναι η προεξόφληση να γίνει μία δεκαετία νωρίτερα από την τελική ημερομηνία λήξης τους, ήτοι το αργότερο έως το 2031, ούτως ώστε το χρέος της γενικής κυβέρνησης να μειωθεί τόσο ως απόλυτο μέγεθος όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Σημειώνεται ότι για το 2026 το πρόγραμμα πρόωρων αποπληρωμών αναμένεται να ανέλθει σε 12,8 δισ. ευρώ.

Εισοδηματικές ενισχύσεις

Το τελικό κείμενο του προϋπολογισμού ενσωματώνει και το «πακέτο» των φοροελαφρύνσεων και των εισοδηματικών ενισχύσεων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, ύψους 1,9 δισ. ευρώ, η πλειονότητα των οποίων θα εφαρμοστούν από το νέο έτος.

Θα προηγηθούν έως το τέλος Νοεμβρίου, η ενίσχυση των 400 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών (ανεξαρτήτως εισοδηματικού ορίου), και η επιστροφή ενοικίου σε περισσότερα από 1 εκατ. νοικοκυριά.