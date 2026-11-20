Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (20/11) – Πού θα δείτε το ντέρμπι Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης για την 13η αγωνιστική της EuroLeague

Το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την EuroLeague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Media & Τηλεοπτικά Νέα