Το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την EuroLeague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
10:55 Magenta Sport 5 | Moto3 2026 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:45 Magenta Sport 5 | Moto2 2026 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
12:30 Magenta Sport 6 | Κρίστιαν Χάρισον/Νιλ Σκούπσκι – Μαρσέλ Γκρανογέρς/Οράσιο Ζεμπάγιος (Nitto ATP Finals)
12:40 Magenta Sport 5 | MotoGP 2026 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
15:00 Magenta Sport 6 | Κάρλος Αλκαράθ – Φλάβιο Κομπόλι (Nitto ATP Finals)
15:10 Magenta Sport 5 | Moto3 2026 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Δοκιμές)
16:00 Magenta Sport 5 | Moto2 2026 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Δοκιμές)
16:55 Magenta Sport 5 | MotoGP 2026 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Δοκιμές)
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | ΑΓΕ Χαλκίδα – Λαύριο (Elite League)
19:00 Magenta Sport 6 | Σιμόνε Μπολέλι/Αντρέα Βαβασόρι – Κέβιν Κράβιτς/Τιμ Πιουτς (Nitto ATP Finals)
19:30 Novasports 5HD | Αναντολού Εφές – Βιλερμπάν (EuroLeague)
19:30 Novasports 2HD | Αρμίνια Μπίλεφελντ – Μαγδεβούργο (Bundesliga 2)
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Φλοίσβος – Παναθηναϊκός (Volley League Ανδρών)
21:15 Novasports Prime | Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (EuroLeague)
21:30 Novasports 4HD | Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας (EuroLeague)
21:30 Novasports 3HD | Μπάγερν Μονάχου – Κολωνία (Bundesliga)
21:30 Magenta Sport 6 | Ντανιίλ Μεντβέντεφ – Φράνσις Τιαφό (Nitto ATP Finals)
21:45 Novasports Start | Παρτίζαν – Μπεσίκτας (EuroLeague)
22:00 Magenta Sport 3 League | Μπιλμπάο – Εσπανιόλ (LaLiga)
22:00 Magenta Sport 3 | Μπάρνσλεϊ – Σέφιλντ Γουένσντεϊ (Sky Bet EFL League One)