Οι αθλητικές εφημερίδες 20/11/2026 EN Επιμέλεια: Enikos Newsroom ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 05:45, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 05:46, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026 Media & Τηλεοπτικά Νέα ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ Τα βασικά σημεία του άρθρου Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 20/11/2026. Όλη η αθλητική επικαιρότητα καταγράφεται στα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ενημερωθείτε για τα κύρια αθλητικά θέματα και τα ρεπορτάζ της 20ης Νοεμβρίου 2026. Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 20/11/2026. Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ