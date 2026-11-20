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Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στο πλατό της εκπομπής «Πρόσωπο με Πρόσωπο» με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ανάμεσα στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μάκη Βορίδη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Μιχάλη Κατρίνη, και του στελέχους της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Έφης Αχτσιόγλου.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η γαλλική ρηματική διακοίνωση και συγκεκριμένα το κατά πόσο το περιεχόμενό της αναγνωρίζει ή δημιουργεί δικαιώματα για την Τουρκία.

Οι τόνοι ανέβηκαν όταν ο Μάκης Βορίδης αναφέρθηκε στο γεγονός ότι θα μπορούσε να έχει διατυπωθεί με μεγαλύτερη σαφήνεια, από πλευράς της Γαλλίας, πως τα δικαιώματα ανήκουν στην Ελλάδα, προκαλώντας την έντονη αντίδραση τόσο του Μιχάλη Κατρίνη όσο και της Έφης Αχτσιόγλου, με το στέλεχος της ΕΛ.Α.Σ. να ζητά εξηγήσεις από το βουλευτή της ΝΔ για τη μη δημοσιοποίηση του περιεχομένου της διακοίνωσης στους πολιτικούς αρχηγούς.

Κατρίνης: «Ποιος είπε ότι παράγει δικαιώματα αυτή η διακοίνωση για την Τουρκία;».

Βορίδης: «Δεν το είπαμε;».

Κατρίνης: «Πείτε μου ποιος έχει πει ότι αυτό παράγει δικαιώματα για την Τουρκία;».

Αχτσιόγλου: «Αφού είναι τόσο απλό το περιεχόμενο, γιατί δεν δόθηκε στους πολιτικούς αρχηγούς;».

Βορίδης: «Ειπώθηκε όμως».

Κατρίνης: «Όχι, δεν ειπώθηκε».

Αχτσιόγλου: «Δεν ειπώθηκε. Επιβεβαιώθηκε εδώ από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Είναι η μόνη πρόεδρος και είπε “δεν μας το δείξανε, δεν μας το δώσανε”».

Βορίδης: «Εάν αμφισβητούμε τον υπουργό Εξωτερικών ότι λέει αλήθεια, να του το πούμε. Τους μάζεψε και τους είπε ψέματα».

Αχτσιόγλου: «Κύριε Βορίδη, γιατί δεν έδωσε το περιεχόμενο αφού είναι τόσο απλό;».