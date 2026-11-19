Ο Βαγγέλης Λιάκος κάνει λόγο για «μεθοδευμένη προσπάθεια προσωπικής στοχοποίησής» του και «πολιτικής εξόντωσής» του, απαντώντας στα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τις απευθείας αναθέσεις που ελάμβαναν οι δυο αδελφές του, με φόντο σχετικά ρεπορτάζ της εκπομπής «Αποκαλύψεις».

«Θεωρώ αισχρή την επίθεση που δέχονται οι αδελφές μου, στο πλαίσιο εκλογικών σκοπιμοτήτων», αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του ο Βαγγέλης Λιάκος για να προσθέσει: «Δύο γυναίκες, που ό,τι έχουν πετύχει, το έχουν πετύχει μόνες τους και δεν το οφείλουν σε κανέναν». «Η ανθρωποφαγία πρέπει επιτέλους να σταματήσει», καταλήγει στην ανάρτησή του ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βαγγέλης Λιάκος.

Υπενθυμίζουμε ότι ο νέος υφυπουργός Εσωτερικών ορκίστηκε την περασμένη Παρασκευή στη θέση του Βασίλη Σπανάκη, στο πλαίσιο του μίνι-ανασχηματισμού λόγω αποπομπής Τσαβδαρίδη.

Η ανάρτηση του Βαγγέλη Λιάκου

«Η μεθοδευμένη προσπάθεια προσωπικής μου στοχοποίησης και πολιτικής μου εξόντωσης συνεχίζεται.

Αυτή τη φορά, στο στόχαστρο μπαίνει και η δεύτερη αδελφή μου.

Φαίνεται πως κάποιοι δυσκολεύονται να δεχθούν ότι υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται, επιχειρούν, δηλώνουν και φορολογούνται κανονικά για τα εισοδήματά τους. Ότι υπάρχουν ατομικές επιχειρήσεις στον Ασπρόπυργο με επαγγελματικές διαδρομές που έχουν χτιστεί με χρόνια δουλειάς.

Η αδελφή μου, Ισιδώρα Λιάκου, είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Μάρκετινγκ και στην Επικοινωνία στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Επίσης, διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Πλέον διατηρεί τη δική της ατομική επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, έχοντας ως πελάτες ιδιώτες, επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς. Διαθέτει όλα τα τυπικά αλλά και τα ουσιαστικά προσόντα και μια επαγγελματική διαδρομή που έχει χτίσει με τις δικές της δυνάμεις.

Όλες της οι συμβάσεις με Δήμους, είναι εκτός της εκλογικής μου περιφέρειας. Στη θητεία μου ως Βουλευτής, υπήρξε επιστημονική μου σύμβουλος (πράγμα το οποίο επιτρέπεται) και παραιτήθηκε από τη θέση της πριν την ορκωμοσία μου ως Υφυπουργός Εσωτερικών, ακριβώς για να μη δημιουργηθεί η παραμικρή σκιά μετά την ανάληψη των νέων μου καθηκόντων λόγω της φύσης των νέων μου αρμοδιοτήτων.

Σήμερα, βρίσκομαι στη θέση να πρέπει να υπερασπιστώ και εκείνη. Όλα τα στοιχεία είναι δημόσια και ελέγξιμα. Το πόθεν έσχες μου, οι δηλωμένες επαγγελματικές δραστηριότητες των αδελφών μου, οι συμβάσεις και οι φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Θεωρώ αισχρή την επίθεση που δέχονται οι αδελφές μου, στο πλαίσιο εκλογικών σκοπιμοτήτων.

Δύο γυναίκες, που ό,τι έχουν πετύχει, το έχουν πετύχει μόνες τους και δεν το οφείλουν σε κανέναν.

Η ανθρωποφαγία πρέπει επιτέλους να σταματήσει».

ΠΑΣΟΚ: «Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει εξηγήσεις»

«Φαίνεται πως η υπόθεση του υφυπουργού Εσωτερικών κ. Λιάκου δεν εξαντλείται στις αναθέσεις μεγάλων ποσών στη μία αδερφή του», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ για να προσθέσει: «Αποκαλύπτεται πως και η άλλη αδερφή του είχε συνάψει απευθείας αναθέσεις με διάφορους Δήμους με υψηλά ποσά». Στην ίδια ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ αναφέρει: «Το δημόσιο χρήμα δεν μπορεί να είναι οικογενειακή υπόθεση. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει εξηγήσεις».

ΕΛ.Α.Σ.: «Οικογενειοκρατία και Διαφθορά με άλλα λόγια ΝΔ»

Στηλιτεύοντας το γεγονός ότι «οι απευθείας αναθέσεις στις επιχειρήσεις των δύο αδελφών του υφυπουργού Εσωτερικών, Βαγγέλη Λιάκου ανέρχονται στο 1,4 εκατομμύρια ευρώ», η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., Άννα Παπαδοπούλου επικαλείται, μάλιστα, δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία «οι απευθείας αναθέσεις στο λογιστικό γραφείο της μίας αδελφής του φαίνεται να οκταπλασιάστηκαν μετά την εκλογή του στη Βουλή!». «Τώρα αποκαλύπτεται ότι και η δεύτερη αδελφή του έλαβε απευθείας αναθέσεις ύψους 256.000 ευρώ από Δήμους», υπογραμμίζει η Άννα Παπαδοπούλου. «Και τι απαντά η κυβέρνηση Μητσοτάκη; Ότι δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη!», συνεχίζει σε υψηλό τόνο η Άννα Παπαδοπούλου. «Μόνο που το επιτελικό κράτος μετατράπηκε σε οικογενειακό μαγαζί. Και τον λογαριασμό τον πληρώνουν οι πολίτες», καταλήγει στην ανακοίνωσή της η Άννα Παπαδοπούλου.