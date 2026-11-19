Την συμπόρευσή του με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) και τον Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε Χάρης Μαμουλάκης ένα μήνα μετά την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σε ξενοδοχείο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είχε προηγηθεί η ανεξαρτητοποίησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ στις 15 Ιουλίου.

Ο πρώην βουλευτής εντάσσεται στην ΕΛΑΣ, αφού παρέδωσε την έδρα του στον ΣΥΡΙΖΑ με τον οποίο είχε εκλεγεί. Ο Χάρης Μαμουλάκης ακόμα, ανέφερε πως διατηρεί «φιλική σχέση» με τον Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για ανάγκη συσπείρωσης των προοδευτικών δυνάμεων. Ο ίδιος μάλιστα εξήγησε πως αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ, την στιγμή που έκρινε πως «ο πολιτικός κύκλος του είχε ολοκληρωθεί».

«Θεωρώ ότι όλα αυτά τα χρόνια τίμησα, όπως όφειλα, την ψήφο των πολιτών και την εμπιστοσύνη τους, με τις μάχες που έδωσα. Γι’ αυτό θέλω να πιστεύω ότι αυτό είναι διακριτό, εντός και εκτός Βουλής», ανέφερε ο πρώην βουλευτής.

«Βλέπω πολλούς βουλευτές, έχουμε και ρεκόρ στο ελληνικό Κοινοβούλιο, άνω των 40, αν δεν κάνω λάθος, πρώην ανεξάρτητους, οι οποίοι καταλαμβάνουν μία έδρα του ΣΥΡΙΖΑ ή άλλου κόμματος, υποτίθεται, και τη μεταφέρουν από κόμμα σε κόμμα. Και το ζήτημα δεν είναι μόνο το ηθικοπολιτικό για αυτούς τους ανθρώπους, είναι και τα κόμματα, οι φορείς υποδοχής. Πώς το δέχονται αυτό; Πόσο ηθικοπολιτικά είναι ορθό;», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στην μεγάλη αποχή από τις εκλογές, στάθηκε στην ανάγκη να συμβάλει ο πολιτικός κόσμος στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας του απέναντι στους πολίτες. «Πρέπει όλοι μας να καταβάλουμε μία προσπάθεια να ανατάξουμε την αξιοπιστία της πολιτικής», τόνισε.



Ο Χάρης Μαμουλάκης, εξήγησε την επιλογή του να συμπορευθεί με τον Αλέξη Τσίπρα, αναφερόμενος τόσο στην προσωπική τους σχέση, όσο και στο γεγονός πως αυτή είχε αποτελέσει ένα από τα εναύσματα για την ενασχόλησή του με την κεντρική πολιτική σκηνή το 2019.

«Ασχολήθηκα με την κεντρική πολιτική σκηνή το 2019, με εφαλτήριο και αφορμή, αν θέλετε, και μια σχέση που έχω με τον Αλέξη Τσίπρα, φιλική σχέση, και ήταν και το έναυσμα να ασχοληθώ», ανέφερε.

«Η πολιτική μου επιλογή είναι η συμπόρευση με το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Πρόκειται για μια επιλογή με σαφές πολιτικό περιεχόμενο και στρατηγική κατεύθυνση. Πιστεύω ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα προοδευτική πρόταση. Μια νέα πολιτική σύνθεση που θα απαντά στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, θα αποκαθιστά την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και θα δίνει προοπτική στην οικονομία, στην εργασία, στη νέα γενιά και στη δημοκρατία» σημείωσε.

Ξεκαθάρισε, παράλληλα, ότι δεν αισθάνεται πως έχει παρεκκλίνει από τις αρχές του: «Δεν νιώθω ηθικοπολιτικά ότι έχω παρεκκλίνει. Τουναντίον».