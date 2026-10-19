Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Χάρης Μαμουλάκης: «Ένας κύκλος έκλεισε» – ΒΙΝΤΕΟ

Την παραίτηση από το Βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε νωρίς το πρωί της Δευτέρας (19/10) ο μέχρι σήμερα ανεξάρτητος και πρώην βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, Χάρης Μαμουλάκης.

Ο ίδιος έστειλε σχετική επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, γνωστοποιώντας την απόφασή του. Υπενθυμίζεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ζητήσει από τους βουλευτές που αποχώρησαν από το κόμμα να παραιτηθούν από το αξίωμα και να παραδώσουν την έδρα, με τον Χάρη Μαμουλάκη να γίνεται ένας από αυτούς.

Πρώτος επιλαχών στο Ηράκλειο με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Σωκράτης Βαρδάκης, ο οποίος και αναμένεται να καταλάβει την έδρα.

Χάρης Μαμουλάκης: «Ένας κύκλος έκλεισε» – Αναλυτικά η δήλωσή του

«Μόλις υπέβαλα την παραίτησή μου από το αξίωμα του Βουλευτή Ηρακλείου. Ευχαριστώ τους συμπολίτες μου για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια.

Ένας κύκλος έκλεισε. Η αφοσίωσή μου όμως στον τόπο μου και στους ανθρώπους του παραμένει αμετάβλητη. Με βαθιά πίστη στη Δημοκρατία και στις ηθικές και πολιτικές απαιτήσεις της, παραμένω στην πρώτη γραμμή της πολιτικής μάχης.

Έχω πλήρη επίγνωση των δυσκολιών της νέας εποχής που ανοίγεται μπροστά μας. Αλλά και της ευθύνης που μας αναλογεί. Με συνέπεια, αποφασιστικότητα και αίσθημα ευθύνης, συνεχίζω με μοναδικό γνώμονα το μέλλον του τόπου μου και της πατρίδας μας.»

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τετάρτη, ο ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε επίθεση σε υψηλούς τόνους στους βουλευτές της κοινοβουλευτικής του ομάδας που επέλεξαν τον δρόμο της ανεξαρτητοποίησης το προηγούμενο διάστημα, με πολλούς να υποστηρίζουν ότι στρέφουν το βλέμμα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.