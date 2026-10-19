Κρήτη: Μανιτάρι-γίγας 6 κιλών στη Βόνη – Η εντυπωσιακή ανακάλυψη – ΒΙΝΤΕΟ

Μανιτάρι-γίγας, βάρους περίπου έξι κιλών, φέρεται ότι εντόπισε σε αγροτική περιοχή της Βόνης Ηρακλείου ο Μανώλης Κλεισαρχάκης. Το εντυπωσιακό εύρημα παρουσιάζεται μέσα από βίντεο στη σελίδα «Δια-SOS-τε τη Μεσαρά» στο Facebook.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο κ. Κλεισαρχάκης, εντόπισε το τεράστιο μανιτάρι στη Βόνη του δήμου Μινώα Πεδιάδας. Πρόκειται για ένα μανιτάρι πλευρώτους, γνωστό στην Κρήτη και ως αρτικίτης, το βάρος του οποίου υπολογίζει στα έξι κιλά.

Ο ίδιος έστειλε και σχετικό βίντεο στη σελίδα, προκειμένου να παρουσιάσει το ασυνήθιστα μεγάλο μανιτάρι.

Η ανακάλυψη αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά τις μεγάλες ποσότητες βροχής που δέχθηκε η Κρήτη το πρώτο 18ήμερο του Οκτωβρίου. Η αυξημένη υγρασία μπορεί να ευνοήσει την ανάπτυξη αρκετών ειδών μανιταριών, μεταμορφώνοντας την εικόνα της υπαίθρου, σύμφωνα με τη neakriti.

Και μπορεί οι πρόσφατες κακοκαιρίες να προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές του νησιού, ωστόσο η φύση αποκαλύπτει και την άλλη της πλευρά, με ευρήματα όπως αυτό του Μάνου να τραβούν την προσοχή.

Δείτε το βίντεο με το εντυπωσιακό μανιτάρι που δημοσίευσε η σελίδα «Δια-SOS-τε τη Μεσαρά»: