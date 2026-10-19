LIVE UPDATE
LIVE η κίνηση: «Έμφραγμα» σε Κηφισό, Κηφισίας και κέντρο της Αθήνας – Άνω των 45 λεπτών οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Τροχαίο στο Χαϊδάρι: Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά – Η πυροσβεστική απεγκλώβισε τον έναν οδηγό

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
Φωτογραφία αρχείου
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τροχαίο ατύχημα έγινε λίγο μετά τις 5.30 τα ξημερώματα της Δευτέρας (19/10) στη λεωφόρο Αθηνών στο Χαϊδάρι.

Το ατύχημα συνέβη όταν 2 αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα πλαγιομετωπικά.

Χρειάστηκε η συμβολή της Πυροσβεστικής ώστε να απεγκλωβιστεί ο οδηγός του ενός οχήματος ο οποίος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ