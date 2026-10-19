Τροχαίο στο Χαϊδάρι: Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά – Η πυροσβεστική απεγκλώβισε τον έναν οδηγό

Τροχαίο ατύχημα έγινε λίγο μετά τις 5.30 τα ξημερώματα της Δευτέρας (19/10) στη λεωφόρο Αθηνών στο Χαϊδάρι.
Το ατύχημα συνέβη όταν 2 αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα πλαγιομετωπικά.
Χρειάστηκε η συμβολή της Πυροσβεστικής ώστε να απεγκλωβιστεί ο οδηγός του ενός οχήματος ο οποίος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.
Απεγκλωβίστηκε άνδρας από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, στο Χαϊδάρι Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 19, 2026