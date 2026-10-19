Τροχαίο στο Χαϊδάρι: Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά – Η πυροσβεστική απεγκλώβισε τον έναν οδηγό

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Τροχαίο ατύχημα έγινε λίγο μετά τις 5.30 τα ξημερώματα της Δευτέρας (19/10) στη λεωφόρο Αθηνών στο Χαϊδάρι.

Το ατύχημα συνέβη όταν 2 αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα πλαγιομετωπικά.

Χρειάστηκε η συμβολή της Πυροσβεστικής ώστε να απεγκλωβιστεί ο οδηγός του ενός οχήματος ο οποίος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.