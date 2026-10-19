Θάνατος Μαζωνάκη: Νέοι ύποπτοι στο «κάδρο» των ερευνών – Ανοίγει ο κύκλος καταθέσεων, πιθανή η διεύρυνση του κατηγορητηρίου

Στις 8 ουσίες που φέρεται να χορηγήθηκαν στον Γιώργο Μαζωνάκη κατά την παραμονή του στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου επικεντρώνονται οι έρευνες των αρχών ώστε να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο τον δημοφιλή τραγουδιστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές εξετάζουν όχι μόνο τη φύση και την ποσότητα των ουσιών που χρησιμοποιήθηκαν, αλλά και το ενδεχόμενο ύπαρξης ευθυνών σε τρίτα πρόσωπα που γνώριζαν ή είχαν ενημερωθεί για όσα συνέβαιναν στο ιατρείο εκείνο το μεσημέρι.

Πιθανή η διεύρυνση του κατηγορητηρίου

Οι έρευνες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, ενώ δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες, ακόμη και ώρες, να κληθούν νέοι μάρτυρες για κατάθεση ή να προκύψουν νέοι ύποπτοι, ανάλογα με τα ευρήματα της ανακριτικής διαδικασίας. Αυτό σημαίνει ότι είναι πιθανή η διεύρυνση του κατηγορητηρίου.

Παράλληλα, τα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζουν δύο επιπλέον φιαλίδια που εντοπίστηκαν πρόσφατα. Παρότι οι ετικέτες τους αναφέρουν συγκεκριμένες ουσίες, γίνονται εργαστηριακοί έλεγχοι για την πλήρη επιβεβαίωση του περιεχομένου τους.

Το μεγαλύτερο βάρος των ερευνών πέφτει σε τρεις ουσίες, δύο εκ των οποίων χρησιμοποιούνται για αναισθησία και καταστολή, ενώ η τρίτη αποτελεί αντίδοτο που χορηγείται για την αναστροφή της διαδικασίας νάρκωσης.

Την ίδια ώρα, σοβαρά ερωτήματα έχουν προκαλέσει τα ευρήματα από εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό με πρωτοβουλία της οικογένειας. Ωστόσο, οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των επίσημων τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένεται να δώσουν σαφή εικόνα για τις ουσίες και τις ποσότητες που εντοπίστηκαν στον οργανισμό του τραγουδιστή.

Επίσης ερευνάται και ο τρόπος με τον οποίο οι συγκεκριμένες αναισθητικές ουσίες βρέθηκαν στο ιατρείο, καθώς προορίζονται αποκλειστικά για νοσοκομειακή χρήση. Οι ερευνητές αναζητούν την προέλευσή τους και τον τρόπο προμήθειάς τους.

Παράλληλα, συνεχίζεται η ανάλυση κινητών τηλεφώνων και άλλων ψηφιακών μέσων των εμπλεκομένων. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται επικοινωνίες με αναισθησιολόγο που φέρεται να είχε γνώση της διαδικασίας, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει στην κλήση του για παροχή εξηγήσεων.

Οι οκτώ ουσίες που εντοπίστηκαν στον οργανισμό του τραγουδιστή

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί από το enikos.gr, οι ουσίες που ανιχνεύθηκαν στο δείγμα ολικού αίματος είναι οι εξής:

Κοκαΐνη: Ισχυρή διεγερτική ουσία που επηρεάζει το κεντρικό νευρικό σύστημα.

Ισχυρή διεγερτική ουσία που επηρεάζει το κεντρικό νευρικό σύστημα. Βενζοϋλεκγονίνη: Κύριος μεταβολίτης της κοκαΐνης, η ανίχνευση του οποίου αποτελεί ένδειξη προηγούμενης έκθεσης στην ουσία.

Κύριος μεταβολίτης της κοκαΐνης, η ανίχνευση του οποίου αποτελεί ένδειξη προηγούμενης έκθεσης στην ουσία. Ολανζαπίνη : Φαρμακευτική ουσία της κατηγορίας των άτυπων αντιψυχωσικών.

: Φαρμακευτική ουσία της κατηγορίας των άτυπων αντιψυχωσικών. Αριπιπραζόλη: Φάρμακο της κατηγορίας των άτυπων αντιψυχωσικών.

Φάρμακο της κατηγορίας των άτυπων αντιψυχωσικών. Λιδοκαΐνη: Τοπικό αναισθητικό που χρησιμοποιείται για την ανακούφιση από τον πόνο και σε συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις.

Τοπικό αναισθητικό που χρησιμοποιείται για την ανακούφιση από τον πόνο και σε συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις. Προποφόλη: Ισχυρό ενδοφλέβιο αναισθητικό και κατασταλτικό φάρμακο, το οποίο χρησιμοποιείται σε ιατρικές διαδικασίες υπό κατάλληλη παρακολούθηση.

Ισχυρό ενδοφλέβιο αναισθητικό και κατασταλτικό φάρμακο, το οποίο χρησιμοποιείται σε ιατρικές διαδικασίες υπό κατάλληλη παρακολούθηση. Μιδαζολάμη: Φάρμακο της κατηγορίας των βενζοδιαζεπινών, με ηρεμιστική και υπνωτική δράση, που χρησιμοποιείται για την καταστολή και σε αναισθησιολογικές διαδικασίες.

Φάρμακο της κατηγορίας των βενζοδιαζεπινών, με ηρεμιστική και υπνωτική δράση, που χρησιμοποιείται για την καταστολή και σε αναισθησιολογικές διαδικασίες. Φλουμαζενίλη: Φαρμακευτικό αντίδοτο που χρησιμοποιείται για την αναστροφή της δράσης των βενζοδιαζεπινών, μεταξύ των οποίων και της μιδαζολάμης.

Η προποφόλη, η μιδαζολάμη και το αντίδοτο στο επίκεντρο

Οι τρεις ουσίες που συγκεντρώνουν ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον είναι η προποφόλη, η μιδαζολάμη και η φλουμαζενίλη. Σύμφωνα με το enikos.gr, η προποφόλη και η μιδαζολάμη φέρεται να χορηγήθηκαν στον τραγουδιστή κατά την επίμαχη ιατρική διαδικασία, ενώ η φλουμαζενίλη αποτελεί το αντίδοτο της μιδαζολάμης.

Η παρουσία και των τριών στον οργανισμό του καλλιτέχνη αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν τη σειρά των ιατρικών ενεργειών και να εξακριβώσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν οι συγκεκριμένες ουσίες.

Ωστόσο, μέχρι να ολοκληρωθούν οι επίσημες εξετάσεις και να αξιολογηθούν συνολικά τα στοιχεία της δικογραφίας, δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για το εάν και σε ποιον βαθμό οι συγκεκριμένες ουσίες συνέβαλαν στον θάνατο του τραγουδιστή.

Τα δύο φιαλίδια που κατασχέθηκαν από το ιατρείο

Παράλληλα, οι έρευνες επικεντρώνονται σε δύο φιαλίδια που εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κατά τη νέα έρευνα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στις 15 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, τα φιαλίδια φέρεται να περιείχαν Anexate, σκεύασμα με δραστική ουσία τη φλουμαζενίλη, η οποία χρησιμοποιείται για την αναστροφή της δράσης της μιδαζολάμης και άλλων βενζοδιαζεπινών.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε έπειτα από εντολή του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση, παρουσία αστυνομικών και δικαστικών λειτουργών, ενώ παρόντες ήταν και οι συνήγοροι των δύο κατηγορούμενων γιατρών.

Οι Αρχές εξετάζουν τα ευρήματα από τα φιαλίδια σε συνδυασμό με τα τοξικολογικά αποτελέσματα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συνδέονται με τις ουσίες που ανιχνεύθηκαν στον οργανισμό του τραγουδιστή. Παράλληλα, διερευνάται η προέλευσή τους και ο τρόπος με τον οποίο βρέθηκαν στον συγκεκριμένο χώρο.