«Δαίδαλος»: Eγκαινιάζεται σήμερα στο Λαύριο παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη – Πώς λειτουργεί ο υπερυπολογιστής που φέρνει την τεχνολογική «επανάσταση»

Τα εγκαίνια του εθνικού υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» πραγματοποιούνται σήμερα, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, παρουσία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες τεχνολογικές επενδύσεις των τελευταίων ετών στη χώρα, καθώς ο νέος υπερυπολογιστής αναμένεται να ενισχύσει αποφασιστικά τις δυνατότητες της Ελλάδας στους τομείς της επιστημονικής έρευνας, της καινοτομίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο «Δαίδαλος» διαθέτει μετρημένη υπολογιστική επίδοση 85,69 petaflops, γεγονός που τον κατατάσσει στην 31η θέση παγκοσμίως στη λίστα TOP500 των ισχυρότερων υπερυπολογιστών. Παράλληλα, καταλαμβάνει την 23η θέση στη διεθνή κατάταξη Green500, η οποία αξιολογεί την ενεργειακή αποδοτικότητα των συστημάτων υψηλών επιδόσεων.

Βασικός πυλώνας εθνικής στρατηγικής για την ενίσχυση των ερευνητικών και τεχνολογικών δυνατότητων της χώρας

Η υποδομή έχει εγκατασταθεί στο νέο Κέντρο Δεδομένων που δημιουργήθηκε στο ιστορικό κτίριο του πρώην Ηλεκτρικού Σταθμού Λαυρίου, μετατρέποντας έναν εμβληματικό βιομηχανικό χώρο σε κέντρο προηγμένης τεχνολογίας και ψηφιακής καινοτομίας. Ο υπερυπολογιστής αποτελεί πλέον βασικό πυλώνα της εθνικής στρατηγικής για την ενίσχυση των ερευνητικών και τεχνολογικών δυνατοτήτων της χώρας.

Το έργο υλοποιήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ – GRNET) με συνολικό προϋπολογισμό 58,9 εκατομμυρίων ευρώ και αναμένεται να προσφέρει πολύτιμους υπολογιστικούς πόρους σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, νεοφυείς επιχειρήσεις, μικρομεσαίες εταιρείες αλλά και δημόσιους οργανισμούς.

Μέσω του «Δαίδαλου», ερευνητές και επιστήμονες θα μπορούν να πραγματοποιούν σύνθετες επιστημονικές προσομοιώσεις, να επεξεργάζονται τεράστιους όγκους δεδομένων και να αναπτύσσουν προηγμένα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης. Η υπολογιστική ισχύς του εκτιμάται ότι θα συμβάλει σημαντικά σε τομείς όπως η ιατρική έρευνα, η κλιματική επιστήμη, η ενέργεια, οι μεταφορές και η βιομηχανική καινοτομία.

Παράλληλα, ο «Δαίδαλος» αποτελεί τον βασικό υπολογιστικό πυρήνα του ελληνικού εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης PHAROS, μιας πρωτοβουλίας που φιλοδοξεί να συνδέσει την υψηλή υπολογιστική ισχύ με προηγμένα εργαλεία, τεχνογνωσία και υπηρεσίες για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών από την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα.

Το έργο εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος NextGenerationEU και της Κοινής Επιχείρησης EuroHPC, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της ψηφιακής και τεχνολογικής παρουσίας της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό χάρτη των υπερυπολογιστικών συστημάτων.

Πώς λειτουργεί

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, είχε αναφέρει στο ΕΡΤnews ότι ο «Δαίδαλος» θα ενισχύσει τις δυνατότητες της Ελλάδας στην τεχνητή νοημοσύνη και την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων.

«Ο Δαίδαλος είναι ένα μηχάνημα που μπορεί να εκπαιδεύσει μοντέλα. Υπάρχουν πολλά πανεπιστήμια και ερευνητικοί φορείς αλλά και επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν κάτι στο μυαλό τους ή έχουν δοκιμάσει σε μικρότερη κλίμακα κάτι, αλλά θέλουν πλέον χώρο, χρόνο και προφανώς χωρίς κόστος, για να εκπαιδεύσουν τα μοντέλα τους».

Στόχος είναι η δημιουργία ενός οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούν δωρεάν τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Το εγχείρημα θα διαχειρίζεται ο «Φάρος», μια εταιρεία που υπάγεται κατά 70% στο Υπερταμείο και κατά 30% στο Δημόσιο, ώστε, όπως σημείωσε, να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στις συνεργασίες και στις επενδύσεις.

«Αυτό δεν μπορεί να γίνει με ρυθμούς ελληνικού Δημοσίου», ανέφερε.