Φιλοδωρήματα: Αυξάνεται το αφορολόγητο όριο – Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

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Η αύξηση του αφορολογήτου ορίου για τα φιλοδωρήματα στα 6.000 ευρώ τον χρόνο, είναι μία από τις σημαντικές φορολογικές αλλαγές που ενσωματώθηκαν σε νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΟΟ, το οποίο αναρτήθηκε για δημόσια διαβούλευση.

Μετά την αρχική θεσμοθέτηση του αφορολόγητου ορίου (έως 300 ευρώ τον μήνα) με παλαιότερο νόμο, το νέο νομοσχέδιο προχωρά σε περαιτέρω αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τα φιλοδωρήματα που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι.

Το άρθρο 5 ρυθμίζει την αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τα φιλοδωρήματα που αφήνουν απευθείας οι πελάτες (τροποποιώντας τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος), ενώ το άρθρο 6 αυξάνει το αφορολόγητο όριο για τα φιλοδωρήματα φυσικών προσώπων που εισπράττονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών.

Το αφορολόγητο όριο για τα φιλοδωρήματα αυξάνεται πλέον στα 6.000 ευρώ ετησίως.

Μάλιστα, η μετατροπή του ορίου σε ετήσιο (που αντιστοιχεί μεσοσταθμικά σε 500 ευρώ τον μήνα) λύνει το μεγάλο πρόβλημα των εποχικών εργαζομένων (π.χ. στον τουρισμό και την εστίαση).

Πλέον, ένας εργαζόμενος που δουλεύει σεζόν για 6 μήνες μπορεί να εισπράξει έως και 1.000 ευρώ τον μήνα σε φιλοδωρήματα μέσω POS χωρίς να φορολογηθεί, αρκεί στο σύνολο του έτους να μην ξεπεράσει τις 6.000 ευρώ.

Το νέο αυτό αυξημένο όριο εφαρμόζεται αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2026.