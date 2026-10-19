Διαβατά Θεσσαλονίκης: Φωτιά σε υπαίθριο χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης στα Διαβατά της Θεσσαλονίκης εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Ειδικότερα, το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 04:45.

Διερευνώνται τα αίτια

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες κι έξι οχήματα, ενώ ο δήμος Δέλτα συνδράμει με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.