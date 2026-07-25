Ο Ισίδωρος Ντογιάκος, στόχος του Αιγύπτιου με τη χειροβομβίδα – Τρεις συλλήψεις, κρατούμενος στα Διαβατά ο ηθικός αυτουργός- ΒΙΝΤΕΟ

Ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος ήταν σύμφωνα με πληροφορίες του dikastiko.gr, ο στόχος του άνδρα Αιγυπτιακής καταγωγής ο οποίος συνελήφθη στην Αθήνα έχοντας στην κατοχή του του μία χειροβομβίδα.

Η είδηση αυτή είχε γίνει γνωστή στις αστυνομικές αρχές, οι οποίες είχαν ζητήσει από τον πρώην Εισαγγελέα να φύγει από το σπίτι του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (24/7), έπειτα από αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η αστυνομία παρακολουθούσε εδώ και καιρό τον συλληφθέντα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν εδώ και αρκετό διάστημα υπό παρακολούθηση, καθώς οι αρχές είχαν ενδείξεις ότι ετοιμαζόταν να πραγματοποιήσει επίθεση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Αιγύπτιος κακοποιός φέρεται να είχε λάβει εντολή να χτυπήσει την οικία δικαστικού λειτουργού, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστό ποιος ήταν ο συγκεκριμένος στόχος ή σε ποια περιοχή βρισκόταν το σπίτι.

Οι αστυνομικοί που παρακολουθούσαν τις κινήσεις του επενέβησαν πριν από την επίθεση. Ο δράστης εντοπίστηκε σε σπίτι συνεργού του στα νότια προάστια, από όπου φέρεται να παρέλαβε τη χειροβομβίδα που θα χρησιμοποιούσε στο χτύπημα. Οι άνδρες του ελληνικού FBI τον ακινητοποίησαν, του πέρασαν χειροπέδες και κατάσχεσαν το επικίνδυνο αντικείμενο.

Κρατούμενος των φυλακών Διαβατών ο ηθικός αυτουργός

Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά τρία άτομα: ο Αιγύπτιος που φέρεται να είχε αναλάβει την εκτέλεση της επίθεσης, ο συνεργός του στα νότια προάστια, καθώς και ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Διαβατών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, ο κρατούμενος των φυλακών Διαβατών ήταν εκείνος που φέρεται να έδωσε την εντολή για την επίθεση. Οι αρχές εξετάζουν τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα κίνητρα και τον τελικό στόχο του σχεδίου.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι ο εντολέας είχε δώσει οδηγίες στον δράστη να χρησιμοποιήσει τη χειροβομβίδα ακόμη και στην περίπτωση που η κατοικία του δικαστικού λειτουργού φυλασσόταν από αστυνομικούς, με σκοπό να προκληθούν απώλειες από την έκρηξη.

Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν όλες οι λεπτομέρειες της υπόθεσης και να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στον σχεδιασμό της επίθεσης.