Άργος: Ένταση σε διαμαρτυρία για τον θάνατο του 20χρονου Θοδωρή από πυρά αστυνομικών

Η οργή και η απαίτηση για δικαιοσύνη, κυριάρχησαν το μεσημέρι του Σαββάτου 25 Ιουλίου στο Άργος, όπου πραγματοποιήθηκε πανελλαδική διαδήλωση, με αφορμή τον θάνατο του 20χρονου Θοδωρή Ζαβραδινού-Καραμπαμπά, ο οποίος έχασε τη ζωή του από πυρά αστυνομικών της ΟΠΚΕ κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης.

Με κεντρικό σύνθημα «Από το Άργος ως τον Ασπρόπυργο υψώνουμε τείχη στις κρατικές κι εργοδοτικές δολοφονίες», εκατοντάδες πολίτες, συλλογικότητες, φορείς και αλληλέγγυοι από διάφορες περιοχές της Ελλάδας συγκεντρώθηκαν στην πλατεία μπροστά από το Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους, συμμετέχοντας σε μια κινητοποίηση με έντονη συναισθηματική φόρτιση.

Η παρουσία της αστυνομίας ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, σε όλη τη διάρκεια της συγκέντρωσης και της πορείας, ενώ οι διαδηλωτές τόνισαν ότι στόχος της κινητοποίησης ήταν να εκφραστεί η αντίθεση απέναντι στην αστυνομική βία και να ζητηθεί η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης.

Πορεία στους δρόμους του Άργους

Μετά τη συγκέντρωση ακολούθησε δυναμική πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, με τους συμμετέχοντες να κρατούν πανό και πλακάτ και να φωνάζουν συνθήματα υπέρ της απόδοσης δικαιοσύνης.

Μεταξύ των συνθημάτων που κυριάρχησαν ήταν :

«Το έγκλημα στο Άργος είναι κρατικό, με σφαίρες στο κεφάλι εκτέλεση εν ψυχρώ», ενώ επανειλημμένα ακούστηκαν συνθήματα κατά της αστυνομικής αυθαιρεσίας και υπέρ της προστασίας της ανθρώπινης ζωής.

Η κινητοποίηση εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις, που έχουν πραγματοποιηθεί στην πόλη τα τελευταία χρόνια, με τη συμμετοχή πολιτών κάθε ηλικίας, οι οποίοι έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα, ότι η υπόθεση δεν πρέπει να ξεχαστεί και ότι αναμένουν την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών, κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 20χρονος.

Δακρυγόνα και ένταση

Στην πορεία διαμαρτυρίας για τον Θοδωρή στο Άργος, ξέσπασαν συγκρούσεις ανάμεσα σε διαδηλωτές και τις αστυνομικές δυνάμεις.

Η αστυνομία, προκειμένου να απωθήσει τους συγκεντρωμένους, προχώρησε σε χρήση χημικών και δακρυγόνων. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε τουλάχιστον μία προσαγωγή διαδηλωτή.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων. Στα σχετικά πλάνα διακρίνονται άνδρες των ΜΑΤ να ασκούν βία εναντίον συγκεντρωμένων, ενώ σε ένα από τα βίντεο αστυνομικός εμφανίζεται να γρονθοκοπεί έναν νεαρό άνδρα.

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Μαζική κινητοποίηση

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν ενεργά, το Αντιφασιστικό – Αντιρατσιστικό Μέτωπο Αργολίδας (που είχε και την πρωτοβουλία της διοργάνωσης), ο ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., η Κίνηση Χειραφέτησης Αναπήρων «Μηδενική Ανοχή», η Λαϊκή Ενότητα – Ανυπότακτη Αριστερά Αργολίδας , η Ομάδα Γυναικών Άργους (μέλος ΟΓΕ), τοπικοί φορείς, αριστερές οργανώσεις, αντιφασιστικές συλλογικότητες και απλοί πολίτες.

«ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΟΔΩΡΗ, ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΣΕΙΡΑ; Το κάλεσμα που εξέδωσε το Αντιφασιστικό-Αντιρατσιστικό Μέτωπο Αργολίδας, ζητώντας δικαιοσύνη για τον θάνατο του 20χρονου Θοδωρή, που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ στο Άργος.

Αναλυτικά το κάλεσμα από το Αντιφασιστικό-Αντιρατσιστικό Μέτωπο Αργολίδας:

«Βγαίνουμε στον δρόμο για τον 20χρονο Θοδωρή Ζαβραδινό-Καραμπαμπά, που πυροβολήθηκε τα ξημερώματα της 8ης Ιουλίου από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ στο Άργος και τελικά κατέληξε».

Ο Θοδωρής δεν απειλούσε τη ζωή κανενός. Δεν ήταν ο ένοπλος εγκληματίας που ισχυρίστηκαν εκ των υστέρων, ήταν ένας άνθρωπος με αυτισμό που όπως όλα δείχνουν πανικοβλήθηκε και προσπάθησε να απομακρυνθεί. Γι’ αυτό το «έγκλημα» τον σκότωσαν.

Τουλάχιστον ο ένας από τους κατηγορούμενους αστυνομικούς φέρεται να παραδέχθηκε στην απολογία του ότι πυροβόλησε σε ευθεία βολή προς τον Θοδωρή. Όχι στον αέρα, ούτε «προειδοποιητικά». Πυροβόλησε έναν άοπλο, παγιδευμένο μπροστά σε έναν τοίχο.

Αποκαλύπτεται ο τρόπος με τον οποίο η ακραία αστυνομική αυθαιρεσία για άλλη μια φορά επιχειρείται να δικαιολογηθεί από έναν ολόκληρο κυβερνητικό και επικοινωνιακό μηχανισμό που επιδιώκει να μετατρέψει το θύμα σε θύτη.

Από την πρώτη στιγμή κυκλοφόρησαν ψευδείς πληροφορίες ότι ο Θοδωρής ήταν «δημόσιος κίνδυνος», από τον οποίο οι πάνοπλοι αστυνομικοί δήθεν έπρεπε να προστατεύσουν τον εαυτό τους και την κοινωνία εκτελώντας τον.

Όλα αυτά τα ψέματα δεν ήταν τυχαία, είχαν στόχο να δικαιολογήσουν εκ των υστέρων τους πυροβολισμούς και να εμπεδώσουν την αντίληψη ότι, όταν η αστυνομία χαρακτηρίζει έναν άνθρωπο «επικίνδυνο», τότε η ζωή του αξίζει λιγότερο και η δολοφονική βία μπορεί να παρουσιάζεται ως αναγκαία αστυνομική ενέργεια.

Οι αισχρές δηλώσεις του δημάρχου Άργους-Μυκηνών Γιάννη Μαλτέζου εξέφρασαν με τον πιο ωμό τρόπο αυτή την αντίληψη: αντί να καταδικάσει τους αχρείαστους πυροβολισμούς, επέλεξε να αναρωτηθεί γιατί η μητέρα του Θοδωρή τον «άφηνε να κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης». Με αυτή την τοποθέτηση παρουσίασε τον ίδιο τον Θοδωρή ως θύτη και μετέφερε την ευθύνη στη μητέρα του στοχοποιώντας μια γυναίκα την στιγμή που το παιδί της χαροπάλευε στο νοσοκομείο καθώς και τον ίδιο τον Θοδωρή που είχε το θράσος να κυκλοφορεί ελεύθερα.

Υποστηρίζει στην πραγματικότητα ότι οι άνθρωποι με αναπηρία δεν έχουν το ίδιο δικαίωμα με όλους τους υπόλοιπους να κυκλοφορούν στον δημόσιο χώρο, να ζουν ελεύθερα και να συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή».

Μηδενική Ανοχή – Κίνηση Χειραφέτησης Αναπήρων»: «Ζητάμε συνάντηση με τον δήμαρχο»

Η συλλογικότητα «Μηδενική Ανοχή – Κίνηση Χειραφέτησης Αναπήρων», με την στήριξη του Αντιφασιστικού- Αντιρατσιστικού Μετώπου Αργολίδας πραγματοποίησε την Παρασκευή 17/7 παρέμβαση στο Δημαρχείο Άργους-Μυκηνών, απαιτώντας συνάντηση με τον δήμαρχο και καταγγέλλοντας τη απαράδεκτή του τοποθέτηση. Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, καταδίκασε επίσης απερίφραστα τις δηλώσεις του δημάρχου.

«Παρ’ όλα αυτά, ο Γιάννης Μαλτέζος δεν ανακάλεσε ούτε λέξη από την απαράδεκτη δήλωσή του, τηρώντας αμετανόητη και προκλητική στάση. Το κύριο μέλημα τόσο του σημερινού δημάρχου όσο και του πρώην δημάρχου Δημήτρη Καμπόσου δεν ήταν η ζωή που χάθηκε, η οδύνη της οικογένειας ή το γεγονός ότι για ακόμη μία φορά η αστυνομική αυθαιρεσία έδειξε το πιο βίαιο πρόσωπό της, το κύριο μέλημά τους ήταν να στηρίξουν δημόσια τους αστυνομικούς και να καλλιεργήσουν ένα κλίμα δικαιολόγησης της εγκληματικής τους ενέργειας», τόνισαν.

Όμως τα ψέματα καταρρέουν

Την ίδια στιγμή, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, που καταδίκασε απερίφραστα το γεγονός, υπογράμμισε ότι, σύμφωνα με τα δημοσιοποιημένα στοιχεία, ο Θοδωρής πυροβολήθηκε ενώ ήταν άοπλος, είχε τραπεί σε φυγή και δεν απειλούσε τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα κανενός.

Στην ίδια ανακοίνωση, ο ΔΣΑ προειδοποιεί «ότι η ανοχή απέναντι στην παράνομη και ανθρωποκτόνα αστυνομική οπλοχρησία απειλεί το κράτος δικαίου, τις δημοκρατικές ελευθερίες και τους ίδιους τους θεσμούς».

Ακολουθεί η ανακοίνωση του ΔΣΑ

«Η δολοφονία του Θοδωρή δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, είναι το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης πολιτικής. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει επενδύσει στην στρατηγική της έντασης.

Ο αυταρχισμός, η καταστολή, η αστυνομική βία δεν αποτελεί παρέκκλιση από αυτή την πολιτική, είναι συνέπειά της. Επιλέγει κάθε φορά που υπόκειται σε πολιτική φθορά να αλλάζει την ατζέντα πουλώντας «νόμο και τάξη» ώστε να επανασυσπειρώνει το συντηρητικό και ακροδεξιό ακροατήριο.

Καθόλου τυχαία δεν είναι η χρονική σύμπτωση που η ίδια η κυβέρνηση επέλεξε να επαναφέρει την υπόθεση της Μαρφίν ή να αξιοποιήσει άλλες εγκληματικές ενέργειες. Η κυβέρνηση έχει πολιτική ευθύνη γιατί δημιούργησε και συντηρεί το καθεστώς αστυνομικής αυθαιρεσίας.

Γιατί κάθε φορά που υπάρχει θύμα αστυνομικής βίας, ο μηχανισμός της στρέφεται πρώτα στη συκοφάντηση του θύματος και καλλιεργεί την αντίληψη ότι η «τάξη και ασφάλεια» βρίσκεται πάνω από τα ανθρώπινα δικαιώματα και πάνω από την ίδια την ανθρώπινη ζωή

Η αστυνομική βία δεν αφορά μόνο την οικογένεια του Θοδωρή. Αφορά ολόκληρη την κοινωνία. Αν αποδεχτούμε ότι ένας άνθρωπος μπορεί να εκτελείται επειδή δεν σταμάτησε σε έναν αστυνομικό έλεγχο, αύριο κάθε νέος, κάθε εργαζόμενος, κάθε διαδηλωτής και κάθε άνθρωπος που θα χαρακτηριστεί «ύποπτος» μπορεί να βρεθεί στην ίδια θέση.

Αν αποδεχτούμε ότι η αναπηρία αποτελεί λόγο περιορισμού της ελευθερίας, νομιμοποιούμε μια κοινωνία αποκλεισμού και ιδρυματοποίησης.

Δεν θα το αποδεχτούμε, ούτε θα σιωπήσουμε!

Ο Θοδωρής δεν ήταν δημόσιος κίνδυνος. Δημόσιος κίνδυνος είναι μια αστυνομία που πυροβολεί νέους και η κυβερνητική πολιτική που εξοπλίζει την καταστολή για τους πολλούς και εξασφαλίζει την ατιμωρησία για τα κυβερνητικά στελέχη που εμπλέκονται σε σκάνδαλα.

Η κοινωνία του Άργους δεν πρέπει να σιωπήσει. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να καλυφθεί η δολοφονία του Θοδωρή κάτω από χονδροειδή ψέματα, ρατσιστικά στερεότυπα και μισαναπηρικές δηλώσεις. Σας καλούμε όλους να σταθούμε απέναντι στην αστυνομική βία και στην κυβερνητική πολιτική που τη γεννά και την προστατεύει», υπογράμμισε με έμφαση ο ΔΣΑ».