Άργος: Θρήνος και αναπάντητα «γιατί» στην κηδεία του 20χρονου που έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά

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Θρήνος, οργή και αναπάντητα «γιατί» στην κηδεία του 20χρονου Θοδωρή, ο οποίος έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά, κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος.

Η εξόδιος ακολουθία του 20χρονου τελέστηκε σε κλίμα ανείπωτης θλίψης, σε στενό οικογενειακό περιβάλλον, σήμερα το πρωί στην Ιερά Μονή Γεννήσεως του Χριστού, κάτω από το κάστρο.

Σύμφωνα με τις Αργολικές Ειδήσεις, βαθιά συντετριμμένοι παρέστησαν η μητέρα του 20χρονου και οι συγγενείς που ταξίδεψαν από τη Ρωσία για το ύστατο χαίρε στο αδικοχαμένο παιδί.

Μετά την εξόδιο ακολουθία στην Ιερά Μονή, που ακολουθεί το παλαιό Ιουλιανό ημερολόγιο, έγινε η ταφή στο κοιμητήριο του Αγίου Νικοδήμου στην περιοχή της Αγίας Τριάδος – Μέρμπακα στο Δήμο Ναυπλιέων.

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Η φονική καταδίωξη

Η τραγωδία που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 8ης Ιουλίου 2026 στην περιοχή Πυργέλα, όταν ο 20χρονος Θοδωρής Ζαβραδινός Καραμπαμπάς, ο οποίος ανήκε στο φάσμα του αυτισμού, δεν συμμορφώθηκε σε σήμα που του έκαναν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ να σταματήσει για έλεγχο.

Ακολούθησε άγρια και επικίνδυνη καταδίωξη μέσα στην πόλη του Άργους και σε γύρω χωριά, κατά την οποία οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ, με αποτέλεσμα ο Θοδωρής να δεχθεί βλήμα στο κρανίο.

Ύστερα από σκληρή μάχη που έδωσε επί τέσσερις ημέρες στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ, δυστυχώς, ο 20χρονος υπέκυψε στα τραύματά του αργά το βράδυ της 11ης Ιουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί έχουν ήδη κριθεί προφυλακιστέοι, ενώ το κατηγορητήριο σε βάρος τους αναβαθμίστηκε μετά τον θάνατο του Θοδωρή.