Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν επί εβδομάδες, ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλιότητες;

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, δήλωσε ότι η πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποκαθιστά την αλήθεια για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τόνισε ότι έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν επί εβδομάδες και έθεσε το ερώτημα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις κατηγορίες.

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Πολιτική

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η τελευταία ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποκαθιστά την πραγματική εικόνα της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • «Με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναδεικνύεται η πραγματική διάσταση και η πλήρης αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.
  • Ο Πρωθυπουργός ανέφερε: «Έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν… Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλιότητες;»

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Μιλώντας στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστήριξε ότι η τελευταία ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποκαθιστά την πραγματική εικόνα της υπόθεσης.

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«Με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναδεικνύεται η πραγματική διάσταση και η πλήρης αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Οι εννέα αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και τέσσερα ακόμη στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημμελήματα. Έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν “κυβέρνηση υποδίκων”. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλιότητες;» ανέφερε.

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