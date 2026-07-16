Η Σία Κοσιώνη στον ANT1 – Η ανακοίνωση του καναλιού

Η Σία Κοσιώνη, όπως ανακοινώθηκε από το κανάλι του Αμαρουσίου, είναι επίσημα στην οικογένεια του ANT1 για τα επόμενα δύο χρόνια. Θα αναλάβει τον ρόλο σχολιαστή στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του καναλιού, καθώς και την παρουσίαση ενημερωτικής εκπομπής, ενισχύοντας περαιτέρω το κύρος του ΑΝΤ1 στον χώρο της ενημέρωσης.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Σία Κοσιώνη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την έναρξη της συνεργασίας του με τη Σία Κοσιώνη για τα επόμενα δύο χρόνια.
  • Με αξιοσημείωτη διαδρομή πλέον των 25 ετών, η Σία Κοσιώνη αποτελεί μία από τις πλέον καταξιωμένες προσωπικότητες της ελληνικής δημοσιογραφίας.
  • Θα αναλάβει τον ρόλο σχολιαστή στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του καναλιού, καθώς και την παρουσίαση ενημερωτικής εκπομπής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η Σία Κοσιώνη, όπως ανακοινώθηκε από το κανάλι του Αμαρουσίου, είναι επίσημα στην οικογένεια του ANT1.

Σία Κοσιώνη: Οι πρώτες δηλώσεις μετά το τελευταίο δελτίο της στον ΣΚΑΪ – «Είναι ένας ξεριζωμός για μένα»

Η ανακοίνωση του ANT1

Ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την έναρξη της συνεργασίας του με τη Σία Κοσιώνη, για τα επόμενα δύο χρόνια.

Με μια αξιοσημείωτη διαδρομή πλέον των 25 ετών, η οποία έχει ταυτιστεί με την εγκυρότητα, τη δημοσιογραφική ακεραιότητα και την ψύχραιμη κάλυψη των σημαντικότερων πολιτικών και διεθνών εξελίξεων των τελευταίων χρόνων, η Σία Κοσιώνη αποτελεί μία από τις πλέον καταξιωμένες προσωπικότητες της ελληνικής δημοσιογραφίας.

Σία Κοσιώνη: «Ίσως ακούτε την καρδιά μου, που αυτή την στιγμή χτυπά πολύ δυνατά» – Το «αντίο» στον ΣΚΑΪ ύστερα από 20 χρόνια

Η μαχητικότητα, η συνέπεια και η ικανότητά της να προσεγγίζει με οξυδερκή ματιά και τεκμηριωμένο λόγο ακόμη και τις πιο απαιτητικές ειδησεογραφικές προκλήσεις, την έχουν καθιερώσει ως μια αξιόπιστη φωνή στα ΜΜΕ και έχουν διαμορφώσει μια σχέση διαχρονικής εμπιστοσύνης με το κοινό.

Η Σία Κοσιώνη θα αναλάβει τον ρόλο σχολιαστή στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του καναλιού, καθώς και την παρουσίαση ενημερωτικής εκπομπής, ενισχύοντας περαιτέρω το κύρος του ΑΝΤ1 στον χώρο της ενημέρωσης.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ