Ο Αϊνστάιν είχε δίκιο: Το κοσμικό φαινόμενο που επιβεβαιώνει τη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας

Η θεωρία που άλλαξε για πάντα τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το σύμπαν αποδεικνύεται, για ακόμα μία φορά, αλάνθαστη. Παρά το γεγονός ότι πέρασε ένας αιώνας από τότε που διατυπώθηκε, οι πιο περίπλοκες προβλέψεις της συνεχίζουν να προκαλούν την ανθρώπινη τεχνολογία για να τις επαληθεύσει.

Μια νέα, πρωτοποριακή διαστημική μέτρηση έρχεται τώρα να επιβεβαιώσει έναν από τους πιο εντυπωσιακούς ισχυρισμούς της: το ότι η ίδια η Γη, καθώς περιστρέφεται, παρασύρει μαζί της το υφαντό του χωροχρόνου.

Περισσότερο από έναν αιώνα αφότου ο Άλμπερτ Αϊνστάιν μεταμόρφωσε για πρώτη φορά την κατανόησή μας για τη βαρύτητα, η Γενική Θεωρία της Σχετικότητάς του συνεχίζει να αντέχει σε ολοένα και πιο απαιτητικές πειραματικές δοκιμασίες.

Τώρα, μια διεθνής ομάδα με επικεφαλής τον Ινιάτσιο Τσιουφολίνι (Ignazio Ciufolini) από την Κινεζική Ακαδημία Επιστημών πραγματοποίησε την πιο ακριβή μέτρηση που έχει γίνει μέχρι σήμερα για μία από τις πιο ανεπαίσθητες προβλέψεις της θεωρίας: τη συμπαράσυρση του χωροχρόνου που προκαλείται από την περιστροφή της Γης.

Δημοσιευμένα στο περιοδικό Nature, τα αποτελέσματα της ομάδας παρέχουν την ισχυρότερη μέχρι σήμερα επιβεβαίωση ότι η περιγραφή της βαρύτητας από τον Αϊνστάιν παραμένει ακριβής, ακόμη και υπό εξαιρετικά λεπτομερή και αυστηρό έλεγχο.

Μπαράζ δοκιμασιών

Από τη δημοσίευσή της το 1915, η Γενική Θεωρία της Σχετικότητας του Αϊνστάιν έχει υποβληθεί σε μια σειρά από ολοένα και πιο αυστηρές πειραματικές προκλήσεις. Αστρονόμοι και φυσικοί έχουν δοκιμάσει τις προβλέψεις της χρησιμοποιώντας τα πάντα, από εκλείψεις και πλανητικές τροχιές μέχρι ατομικά ρολόγια, πάλσαρ και βαρυτικά κύματα.

Κάθε νέο πείραμα αναζητούσε αποδείξεις ότι ο χωροχρόνος συμπεριφέρεται διαφορετικά από την περιγραφή του Αϊνστάιν, αποκαλύπτοντας ενδεχομένως την ανάγκη για μια πιο ολοκληρωμένη θεωρία της βαρύτητας.

Ωστόσο, παρά τις ολοένα και πιο ευαίσθητες παρατηρήσεις που εκτείνονται σε διάστημα μεγαλύτερο του ενός αιώνα, η σχετικότητα συμβαδίζει σταθερά με τα πειραματικά αποτελέσματα, ενώ εναλλακτικές θεωρίες πασχίζουν να παρουσιάσουν πειστικές αποδείξεις για αποκλίσεις από τις προβλέψεις της.

Οι αποδείξεις στο «μικροσκόπιο»: Πώς επιβεβαιώθηκε η συμπαράσυρση του χωροχρόνου

Ανάμεσα στις πιο συναρπαστικές προβλέψεις της θεωρίας είναι η «συμπαράσυρση του χωροχρονικού πλαισίου» (frame-dragging): η ιδέα ότι ένα αντικείμενο με μεγάλη μάζα που περιστρέφεται, δεν καμπυλώνει απλώς τον χωροχρόνο, αλλά τον παρασύρει μαζί του καθώς στροβιλίζεται.

Αν και το φαινόμενο αυτό είναι εξαιρετικά ασθενές γύρω από τη Γη, μπορεί να εντοπιστεί παρακολουθώντας προσεκτικά την κίνηση των δορυφόρων σε τροχιά.

Για να επιτύχουν την πιο ακριβή μέτρηση που έχει γίνει μέχρι σήμερα, οι ερευνητές συνδύασαν παρατηρήσεις από τον δορυφόρο LARES-2 (Laser Relativity Satellite 2) —ο οποίος εκτοξεύθηκε από τον Ιταλικό Διαστημικό Οργανισμό το 2022— με δεδομένα από τους παλαιότερους δορυφόρους LAGEOS και την αποστολή GRACE της NASA.

Ο LARES-2 σχεδιάστηκε ειδικά για αυτόν τον σκοπό, διαθέτοντας μια πυκνή, σφαιρική δομή καλυμμένη με ανακλαστήρες (retroreflectors), οι οποίοι επιτρέπουν τη μέτρηση της θέσης του με εξαιρετική ακρίβεια μέσω λέιζερ που εκπέμπονται από επίγειους σταθμούς.

Η τροχιά του δορυφόρου επιλέχθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η επίδραση των μη βαρυτικών δυνάμεων, επιτρέποντας στους ερευνητές να απομονώσουν τις απειροελάχιστες μεταβολές που προκαλεί η περιστροφή της μάζας της Γης. Επίσης, έλαβαν υπόψη τις ανεπαίσθητες παραμορφώσεις στο βαρυτικό πεδίο της Γης, συμπεριλαμβανομένων των επιδράσεων από τις παλίρροιες που προκαλούνται από τη Σελήνη και τον Ήλιο, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα κάλυπταν το σήμα.

Ακλόνητος Αϊνστάιν: Οι προβλέψεις του αντέχουν στον χρόνο

Ύστερα από ανάλυση παρατηρήσεων τριών ετών, η ομάδα του Τσιουφολίνι μέτρησε τη συμπαράσυρση του χωροχρονικού πλαισίου της Γης με σχετική αβεβαιότητα μόλις ένα προς χίλια —δηλαδή περίπου μια τάξη μεγέθους πιο ακριβή από τις προηγούμενες μετρήσεις.

Το πιο σημαντικό είναι ότι το φαινόμενο που παρατηρήθηκε ταυτίστηκε με τις προβλέψεις του Αϊνστάιν μέσα σε αυτό το εξαιρετικά στενό περιθώριο σφάλματος. Πέρα από το γεγονός ότι παρέχουν την πιο αυστηρή δοκιμή του φαινομένου της συμπαράσυρσης του χωροχρονικού πλαισίου στο ηλιακό μας σύστημα μέχρι σήμερα, τα ευρήματα περιορίζουν ακόμη περισσότερο το εύρος των πιθανών εναλλακτικών θεωριών για τη Γενική Σχετικότητα.

Οποιαδήποτε ανταγωνιστική θεωρία προβλέπει μετρήσιμες διαφορές σε αυτό το φαινόμενο πρέπει πλέον να προσαρμοστεί σε πολύ πιο στενά πειραματικά όρια από ό,τι στο παρελθόν.

Οι ερευνητές έδειξαν επίσης ότι η ανάλυσή τους βελτιώνει τις μετρήσεις των ηλιοσεληνιακών παλιρροιών της Γης, αναδεικνύοντας πώς τα πειράματα που σχεδιάζονται για τη δοκιμή της θεμελιώδους φυσικής μπορούν παράλληλα να ενισχύσουν την κατανόησή μας για τον ίδιο τον πλανήτη.

Περισσότερα από 100 χρόνια μετά τη δημοσίευσή της, η θεωρία του Αϊνστάιν εξήλθε για άλλη μια φορά αλώβητη από μια ακόμα πιο σκληρή δοκιμασία, με τις προβλέψεις της να παραμένουν ανέπαφες.