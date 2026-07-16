Ηράκλειο: Προφυλακιστέος ο 27χρονος Γερμανός για τον άγριο ξυλοδαρμό της πρώην συντρόφου του

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου πέρασε το πρωί της Πέμπτης (16/7/2026) ο 27χρονος Γερμανός, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον της Ανακρίτριας Ηρακλείου για την υπόθεση της άγριας επίθεσης σε βάρος της 25χρονης πρώην συντρόφου του, σε ξενοδοχείο της Αμμουδάρας.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, αποφασίστηκε η προφυλάκισή του, ενώ σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων, σε βαθμό κακουργήματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο 27χρονος είχε οδηγηθεί τις προηγούμενες ημέρες στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου είχε ζητήσει και λάβει προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (11/7/2026) όταν ο κατηγορούμενος φέρεται να ταξίδεψε από τη Γερμανία στην Κρήτη, έχοντας προηγουμένως εντοπίσει την πρώην σύντροφό του μέσω ψηφιακών εφαρμογών.

Την εντόπισε μέσω ψηφιακής εφαρμογής

Οι δύο είχαν χωρίσει αρκετό καιρό νωρίτερα, ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, παρέμενε ενεργή μια ψηφιακή σύνδεση, μέσω της οποίας, ο 27χρονος φέρεται να κατάφερε να εντοπίσει τη γυναίκα.

Η 25χρονη βρισκόταν για διακοπές στο Ηράκλειο μαζί με έναν 19χρονο φίλο της. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, όταν παρήγγειλε φαγητό μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, ο κατηγορούμενος φέρεται να αντιλήφθηκε τη σχετική ειδοποίηση, εντοπίζοντας έτσι την περιοχή και το ξενοδοχείο όπου διέμενε.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τη δικογραφία, μετέβη στην Αμμουδάρα και εισήλθε αιφνιδιαστικά στο δωμάτιο από την πλευρά της πισίνας.

Επιτέθηκε και στον 19χρονο φίλο της γυναίκας

Ακολούθησαν σκηνές έντονης βίας, με τον 27χρονο να φέρεται αρχικά να επιτίθεται στον 19χρονο και στη συνέχεια να ξυλοκοπεί την πρώην σύντροφό του, προκαλώντας τον τραυματισμό της.

Οι φωνές κινητοποίησαν τους ενοίκους του ξενοδοχείου, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία. Η 25χρονη μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Ο 27χρονος είχε αποχωρήσει από το ξενοδοχείο πριν από την άφιξη των αστυνομικών, ωστόσο εντοπίστηκε λίγο αργότερα στο κατάλυμα όπου διέμενε και συνελήφθη από τις αστυνομικές Αρχές.

Πηγή: Nea Kriti