Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 64χρονος για ενδοοικογενειακή βία – Κακοποιούσε συστηματικά την σύζυγό του

Ένας 64χρονος άνδρας από τη Θεσσαλονίκη οδηγήθηκε στη φυλακή για 12 μήνες, κατόπιν καταγγελίας της 58χρονης συζύγου του για επαναλαμβανόμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης δεν ανέστειλε ούτε μετέτρεψε την ποινή, κρίνοντας πως ο κατηγορούμενος πρέπει να την εκτίσει. Το τελευταίο βίαιο περιστατικό, που οδήγησε στη σύλληψη μέσω αυτόφωρης διαδικασίας, συνέβη όταν η σύζυγος παρατήρησε τον άνδρα να βλέπει πορνογραφικό περιεχόμενο

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Κοινωνία

Το δικαστήριο αρχικά του επέβαλλε 22 μηνών φυλάκιση, αλλά ο εισαγγελέας πρότεινε η πραγματική έκτιση της ποινής να είναι δίμηνη
Πηγή: Onlarissa
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 64χρονος οδηγείται στη φυλακή, μετά την καταγγελία της 58χρονης συζύγου του για επαναλαμβανόμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, με το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης να του επιβάλλει ποινή φυλάκισης 12 μηνών την οποία θα εκτίσει.
  • Το βίαιο περιστατικό που οδήγησε τον άντρα στη δικαστική αίθουσα έγινε με αφορμή παρατήρηση της συζύγου του επειδή έβλεπε βίντεο πορνογραφικού περιεχομένου. Η 58χρονη κατέθεσε ότι «με έχει χτυπήσει πολλές φορές. Πίνει αλκοόλ και με ταλαιπωρεί».
  • Η δίκη του ζευγαριού, που είναι κωφό, έγινε με τη συνδρομή διερμηνέως νοηματικής γλώσσας. Η εισαγγελέας ζήτησε να εκτιθεί η ποινή, λόγω της επικινδυνότητας του άντρα και της αδυναμίας της παθούσας να υπερασπιστεί τον εαυτό της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένας 64χρονος οδηγείται στη φυλακή, μετά την καταγγελία της 58χρονης συζύγου του για επαναλαμβανόμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης του επέβαλε ποινή φυλάκισης 12 μηνών, την οποία ούτε ανέστειλε ούτε μετέτρεψε σε χρηματική, αλλά αποφάσισε να την εκτίσει.

Το βίαιο περιστατικό που τον οδήγησε, με την αυτόφωρη διαδικασία, στη δικαστική αίθουσα έγινε τις προηγούμενες μέρες με αφορμή παρατήρηση που, όπως κατήγγειλε η παθούσα, έκανε στον σύζυγό της επειδή έβλεπε βίντεο πορνογραφικού περιεχομένου.

Καθώς επρόκειτο για ζευγάρι κωφών η δίκη έγινε με τη συνδρομή διερμηνέως νοηματικής γλώσσας.

«Δεν είναι πρώτη φορά. Με έχει χτυπήσει πολλές φορές. Πίνει αλκοόλ και με ταλαιπωρεί. Γίνεται βίαιος» κατέθεσε η 58χρονη, μέσω της διερμηνέως, ενώ για το επίδικο περιστατικό είπε: «Με έπιασε τα χέρια και πήγε να με πνίξει. Με κλώτσησε. Με δέρνει πολύ συχνά».

Απολογούμενος ο 64χρονος παραδέχθηκε μόνο ότι χτύπησε τη γυναίκα στα χέρια και ζήτησε συγγνώμη γι’ αυτό.

«Είχαμε μια διαφωνία για μια βιντεοκλήση στο κινητό. Έγινε φασαρία».

Μετά την ανακοίνωση της καταδικαστικής απόφασης, η εισαγγελέας της έδρας ζήτησε να εκτιθεί η ποινή, αίτημα το οποίο τεκμηρίωσε επικαλούμενη την επικινδυνότητα του άντρα κι επειδή η παθούσα δεν μπορεί εύκολα να υπερασπιστεί τον εαυτό της.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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