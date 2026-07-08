Επεισόδια στο Κέντρο Υγείας Σπάτων και στο Θριάσιο από Ρομά – Τι καταγγέλλει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ

Σε δύο διαφορετικά περιστατικά στα οποία σημειώθηκαν επεισόδια εις βάρος υγειονομικών από Ρομά, αναφέρεται σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος. Τα γεγονότα έλαβαν χώρα στο Κέντρο Υγείας Σπάτων αλλά και στο Θριάσιο νοσοκομείο.

«Χθες βράδυ 10 μμ στο κέντρο υγείας Σπάτων ομάδα 8 ατόμων Ρομά επισκέφθηκαν το κέντρο υγείας στα Σπάτα, για συρραφή τραύματος σε δύο χρονών παιδί και περιποίηση τραυμάτων σε ενήλικα άτομα Ρομά.

Στο άκουσμα από τους συναδέλφους ότι μπορεί να χρειαστεί η διακομιδή στο νοσοκομείο Παίδων, του παιδιού που τελικά δεν χρειάστηκε, τα έκαναν λαμπόγυαλο. Απειλούσαν με όπλα. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Όταν έφθασε η αστυνομία είχαν εξαφανιστεί οι ενήλικες Ρομά τραυματίες. Ποιος ξέρει τι φοβόνταν.

Συνελήφθησαν τρεις Ρομά οδηγήθηκαν στο τμήμα και οι συνάδελφοι έδωσαν κατάθεση. Και τι έγινε; Θα αφεθούν ελεύθεροι και από αύριο όπως και συνεχώς μέχρι σήμερα θα συνεχίσουν να σπάνε δημόσια περιουσία, θα τραυματίζουν συναδέλφους και θα κάνουμε προσευχές να μην σκοτώσουν συνάδελφο. Ένας φύλακας τι να κάνει; Η αστυνομία άφαντη παρ’ ότι της ζητήθηκε να κάνει συνεχείς περιπολίες έξω από το κέντρο υγείας Σπάτων» αναφέρει αρχικά ο κ. Γιαννάκος.

Αντίστοιχο περιστατικό στο Θριάσιο

«Στο ΘΡΙΑΣΙΟ πάλι χθες βράδυ 10 με 11 δύο ζευγάρια Ρομά είχαν έναν ασθενή Ρομά σε καρότσι έξω από τον αξονικό περιμένοντας να κάνει αξονική. Έρχεται ένα περιστατικό που έχει ανεύρυσμα και χρειάζονταν εμβολισμό. Νευρολόγοι και ακτινολόγοι έδωσαν εντολή να προηγηθεί και πολύ καλά έκαναν. Γι’ αυτό έσπασαν τη τζαμαρία των εξωτερικών ιατρείων και ότι έβρισκαν μπροστά τους.

Ούτε τα πρώτα επεισόδια είναι με Ρομά ούτε τα τελευταία. Δεν φταίμε εμείς να τρώμε ξύλο και να ξεσπάνε τα νεύρα τους οι Ρομά πάνω μας επειδή θεωρούν ότι τους αδικεί η κοινωνία. Βγάζουν μαχαίρια, πιστόλια, καλάσνικοφ, μας απειλούν, μας δέρνουν, τραυματίζουν σοβαρά συναδέλφους, από τύχη δεν έχει δολοφονηθεί συνάδελφος. Το 70% των περιπτώσεων βίας σε βάρος των συναδέλφων είναι από Ρομά.

Πρέπει να γίνει παρέμβαση στους αρχηγούς των. Να φυλάσσονται καλύτερα οι υγειονομικές μονάδες. Να επανασυσταθεί το ειδικό σώμα του προσωπικού ασφαλείας από την ελληνική Αστυνομία και να διατεθούν στα νοσοκομεία.Η αστυνομία να βάλει στο επιχειρησιακό της πεδίο τις συχνές περιπολίες γύρω από τις υγειονομικές μονάδες.»