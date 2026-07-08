Τραμπ: «Οι ΗΠΑ πιθανότατα θα πλήξουν ξανά το Ιράν απόψε – Δεν είναι πλέον ο νταής της Μέσης Ανατολής»

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Νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν προανήγγειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είναι πιθανό να εξαπολύσουν νέο κύμα πληγμάτων μέσα στη νύχτα, αναφέρει το Sky News.

Οι δηλώσεις έγιναν σε δημοσιογράφους λίγο πριν από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

«Πιθανότατα θα τους χτυπήσουμε ξανά απόψε»

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση με drones και πύραυλο εναντίον πλοίων που έπλεαν στα Στενά του Ορμούζ.

«Εκτόξευσαν μερικά drones και έναν πύραυλο εναντίον πλοίων, επειδή βρίσκονταν στα Στενά, όπου έχουν κάθε δικαίωμα να βρίσκονται. Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες το βράδυ», είπε.

Στη συνέχεια προανήγγειλε νέα αμερικανική επίθεση.

«Πιθανότατα θα τους χτυπήσουμε ξανά απόψε. Θα τους δώσω μια μικρή προειδοποίηση. Θα τους χτυπήσουμε σκληρά απόψε. Αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα», ανέφερε.

«Δεν είναι πλέον ο νταής της Μέσης Ανατολής»

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε το Ιράν «τον νταή της Μέσης Ανατολής», υποστηρίζοντας όμως ότι η κατάσταση έχει πλέον αλλάξει.

«Δεν είναι πλέον ο νταής», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα επανέλαβε τη βασική «κόκκινη γραμμή» της κυβέρνησής του όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

«Είναι πολύ απλό. Δεν μπορούν να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο», τόνισε.

«Συμφωνούν και μετά λένε ότι δεν μιλήσαμε ποτέ»

Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για τη στάση της Τεχεράνης.

«Θα μιλήσουμε για τον πόλεμο, θα συμφωνήσουν σε όλα και μετά θα πάνε να δώσουν συνέντευξη Τύπου λέγοντας “δεν μιλήσαμε ποτέ γι’ αυτό”», δήλωσε.

Κλείνοντας, επανέλαβε έναν προσβλητικό χαρακτηρισμό που είχε χρησιμοποιήσει νωρίτερα κατά τη διάρκεια της Συνόδου του ΝΑΤΟ.

«Είναι τρελοί. Κάτι δεν πάει καλά με αυτούς τους ανθρώπους», είπε αναφερόμενος στην ιρανική ηγεσία.