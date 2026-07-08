ΝΑΤΟ: Εξοπλιστικές συμφωνίες αξίας 50 δισ. δολαρίων υπογράφηκαν κατά την πρώτη ημέρα της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα

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Συμφωνίες για μαζικές αγορές στρατιωτικού εξοπλισμού συνολικής αξίας περίπου 50 δισ. δολαρίων υπεγράφησαν κατά την πρώτη ημέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, αναμένεται να παρουσιάσει αναλυτικά τις συμφωνίες, ωστόσο, σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, αφορούν στην ενίσχυση των δυνατοτήτων επιτήρησης, στρατηγικών μεταφορών, αντιαεροπορικής άμυνας και ναυτικών δυνάμεων, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της συλλογικής αποτρεπτικής ισχύος της Συμμαχίας.

Περίπου δέκα χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Ολλανδία, η Γαλλία και ο Καναδάς, συμφώνησαν στην αγορά δέκα αεροσκαφών έγκαιρης προειδοποίησης GlobalEye της σουηδικής Saab. Η συνολική επένδυση ανέρχεται σε 4,3 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, επτά χώρες, με επικεφαλής τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Πολωνία, ενέκριναν την προμήθεια δέκα στρατηγικών μεταγωγικών αεροσκαφών A400M, που κατασκευάζονται από την Airbus.

Μεγαλύτερος αγοραστής η Γερμανία

Η Γερμανία ήταν η χώρα που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον κατά την πρώτη ημέρα της συνόδου, ανακοινώνοντας σειρά σημαντικών εξοπλιστικών πρωτοβουλιών.

Το Βερολίνο γνωστοποίησε ότι, σε συνεργασία με τις σκανδιναβικές χώρες, θα προμηθευτεί πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη Triton μεγάλου υψομέτρου και μεγάλης αυτονομίας από την αμερικανική Northrop Grumman, με κόστος που υπερβαίνει τα 2 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Πολωνία συμφώνησαν στη δημιουργία κέντρου συντήρησης των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot, ενώ οι εταιρείες Rheinmetall και Lockheed Martin υπέγραψαν συμφωνία για κοινή παραγωγή πυραύλων ATACMS στην Κάτω Σαξονία.

Συμφωνία και για υποβρύχια

Στο πλαίσιο των νέων εξοπλιστικών συμφωνιών, ο Καναδάς υπέγραψε σύμβαση με τη γερμανική ναυπηγική εταιρεία TKMS για την κατασκευή 12 υποβρυχίων.

Η ευρωπαϊκή αμυντική αυτάρκεια

Η ειδικός σε θέματα αμυντικής βιομηχανίας Καμίλ Γκραντ, μιλώντας στην εφημερίδα Le Monde, εκτιμά ότι οι ευρωπαϊκές χώρες δεν περιορίζονται πλέον στην αγορά έτοιμων οπλικών συστημάτων, αλλά επενδύουν και στην απόκτηση κρίσιμων στρατιωτικών δυνατοτήτων.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η Ευρώπη δεν αγόρασε απλώς έτοιμα όπλα· ενσωμάτωσε επίσης στρατιωτικές δυνατότητες για τις οποίες εξαρτιόταν από καιρό από τις ΗΠΑ».