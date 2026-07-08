Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα: Το δώρο που έκανε ο Ερντογάν στους ηγέτες – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Η τουρκική προεδρία προσέφερε στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων προσωπικά κόκκινα στυλό με χαραγμένα ονόματα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

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ΝΑΤΟ, Σύνοδος Κορυφής, Ηγέτες, Δώρο, στυλό
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η τουρκική προεδρία προσέφερε στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων ένα προσωπικό αναμνηστικό δώρο στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
  • Κάθε αρχηγός κράτους και κυβέρνησης έλαβε ένα προσωπικό κόκκινο στυλό, στο οποίο ήταν χαραγμένο με χρυσά γράμματα το όνομά του.
  • Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν ότι τα προσωπικά στυλό ξεχώρισαν για τον σχεδιασμό και τον προσωπικό τους χαρακτήρα, προκαλώντας θετικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η τουρκική προεδρία προσέφερε στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων ένα προσωπικό αναμνηστικό δώρο, που είχε ετοιμαστεί ειδικά για την περίσταση.

Κάθε αρχηγός κράτους και κυβέρνησης έλαβε ένα προσωπικό κόκκινο στυλό, στο οποίο ήταν χαραγμένο με χρυσά γράμματα το όνομά του.

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν ότι τα προσωπικά στυλό ξεχώρισαν τόσο για τον σχεδιασμό τους όσο και για τον προσωπικό χαρακτήρα τους.

Όπως αναφέρουν, εικόνες των δώρων που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσαν θετικά σχόλια.

 

 

 

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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