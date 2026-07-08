Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα: Το δώρο που έκανε ο Ερντογάν στους ηγέτες – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Η τουρκική προεδρία προσέφερε στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων ένα προσωπικό αναμνηστικό δώρο, που είχε ετοιμαστεί ειδικά για την περίσταση.
Κάθε αρχηγός κράτους και κυβέρνησης έλαβε ένα προσωπικό κόκκινο στυλό, στο οποίο ήταν χαραγμένο με χρυσά γράμματα το όνομά του.
Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν ότι τα προσωπικά στυλό ξεχώρισαν τόσο για τον σχεδιασμό τους όσο και για τον προσωπικό χαρακτήρα τους.
Όπως αναφέρουν, εικόνες των δώρων που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσαν θετικά σχόλια.
NATO Zirvesi öncesinde liderlerin masasına özel olarak hazırlanmış kalem ve defterler bırakıldı:
➖️Donald Trump’a üzerinde Donald J. Trump yazan kalem verilirken, yanına üzerinde “Beyaz Saray” yazan bir kalın uçlu kalem de getirdi.
➖️Almanya Başbakanı Merz’in masasına yeşil… https://t.co/oocwLnWwV9 pic.twitter.com/IdF4nT6CJp
— Dış Ses (@disseshaber) July 8, 2026
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kalemini inceleyip fotoğrafını çekti. pic.twitter.com/UcdMksCM7C
— BPT (@bpthaber) July 8, 2026
πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ