Τραμπ για Ζελένσκι και Πούτιν: «Είναι δύσκολοι χαρακτήρες» – Το αστείο για τη Μόσχα και το ενδεχόμενο παραγωγής Patriot στην Ουκρανία

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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο ίδιος και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχουν πλέον αναπτύξει «πολύ καλή σχέση», κατά τη συνάντησή τους στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να δώσουν στην Ουκρανία άδεια παραγωγής πυραύλων Patriot.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκίνησε τη συνάντηση επαινώντας την Τουρκία για τη διοργάνωση της Συνόδου, την οποία χαρακτήρισε «τέλεια», και στη συνέχεια αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Ουκρανό πρόεδρο.

«Από το Οβάλ Γραφείο μέχρι σήμερα, αναπτύξαμε πολύ καλή σχέση»

«Είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς, σωστά;», είπε ο Τραμπ, παραπέμποντας στις προηγούμενες τεταμένες ανταλλαγές τους.

«Από το Οβάλ Γραφείο μέχρι σήμερα, έχουμε αναπτύξει μια πολύ καλή σχέση», πρόσθεσε, δίνοντας στη συνέχεια τον λόγο στον Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε τον Τραμπ για τη συνάντηση και για τη στήριξη των ΗΠΑ, τονίζοντας ότι έχει πολλά θέματα να συζητήσει μαζί του.

«Η αντιαεροπορική άμυνα είναι η προτεραιότητα», είπε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι είναι ικανοποιημένος που οι δύο πλευρές άρχισαν να εργάζονται πάνω σε μια συμφωνία για drones.

«Ο Πούτιν είναι δύσκολος χαρακτήρας, αλλά και αυτός εδώ είναι δύσκολος»

Πριν δεχθεί ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους, ο Τραμπ πήρε ξανά τον λόγο, λέγοντας ότι έχει «διευθετήσει πολλούς πολέμους» και ότι πίστευε πως ο πόλεμος στην Ουκρανία ίσως ήταν «ο πιο εύκολος».

Στη συνέχεια χαρακτήρισε τον Βλαντίμιρ Πούτιν «δύσκολο χαρακτήρα» και, δείχνοντας τον Ζελένσκι που καθόταν δίπλα του, πρόσθεσε: «Και αυτός εδώ είναι δύσκολος χαρακτήρας επίσης».

«Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα. Υπάρχει μεγάλη δέσμευση και πολλή αγάπη για τις χώρες τους. Αλλά νομίζω ότι έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο τις τελευταίες δύο εβδομάδες και θα δούμε πώς θα πάει», ανέφερε.

Τραμπ: Ο Πούτιν θέλει συμφωνία

Ερωτηθείς ποιος είναι ο πιο ρεαλιστικός δρόμος για μια μακροπρόθεσμη ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, ο Τραμπ απάντησε ότι πιστεύει πως η Ρωσία «θα κάνει συμφωνία».

«Αυτή η συμφωνία δουλεύεται εδώ και πολύ καιρό. Έχει τα θετικά της, έχει τα αρνητικά της. Εκείνοι ξέρουν τι είναι», είπε.

Δείχνοντας τον Ζελένσκι, πρόσθεσε: «Αυτός ξέρει καλύτερα από τον καθένα τι είναι».

Ο Τραμπ χρησιμοποίησε και μια χαρακτηριστική παρομοίωση: «Έχεις δύο παιδιά σε ένα πάρκο που δεν συμπαθούν το ένα το άλλο και αρχίζουν να τσακώνονται. Μερικές φορές πρέπει να τα αφήσεις να τσακωθούν».

Παράλληλα, είπε ότι ο Ζελένσκι έχει κάνει «εκπληκτική δουλειά» με τον «καλύτερο εξοπλισμό», σε μια προφανή αναφορά στη στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ προς την Ουκρανία.

«Κλιμάκωση που μπορεί να οδηγήσει στο τέλος του πολέμου»

Ο Τραμπ ρωτήθηκε και για τα ουκρανικά πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, όμως παρέπεμψε αρχικά στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Ρούμπιο είπε ότι μία από τις δυναμικές που έχουν αλλάξει τους τελευταίους μήνες είναι πως οι Ρώσοι δυσκολεύονται περισσότερο να υπερασπιστούν τον δικό τους εναέριο χώρο.

«Ελπίζουμε ότι αυτό θα δημιουργήσει πλέον τον χώρο για να διαπραγματευτούμε το τέλος αυτού του πολέμου», ανέφερε.

Ο Τραμπ παρενέβη λέγοντας: «Είναι κλιμάκωση, αλλά είναι και μια κλιμάκωση που μπορεί να βοηθήσει να έρθει το τέλος».

Η γκάφα με τον «Πρόεδρο Πούτιν»

Η πιο αμήχανη στιγμή της συνάντησης ήρθε όταν ο Τραμπ, δείχνοντας τον Ζελένσκι, ρώτησε τους δημοσιογράφους αν έχουν ερωτήσεις για τον «Πρόεδρο Πούτιν».

Καθώς οι παρευρισκόμενοι άρχισαν να τον διορθώνουν, ο Τραμπ επέμεινε, ρωτώντας δημοσιογράφο αν έχει ερώτηση για τον Βλαντίμιρ Πούτιν, επειδή, όπως είπε, «θα μιλήσει μαζί του σήμερα».

Ο δημοσιογράφος φάνηκε μπερδεμένος και τελικά ρώτησε: «Πότε θα τελειώσετε αυτόν τον πόλεμο;».

«Καλή ερώτηση. Δεν νομίζω ότι του την έχω κάνει ποτέ έτσι. Θα τον ρωτήσω», απάντησε ο Τραμπ, σύμφωνα με το Sky News.

Το αστείο Ζελένσκι για τη Μόσχα: «Είναι δύσκολο, υπάρχουν πολλά ουκρανικά drones εκεί»

Ο Τραμπ αποκάλυψε ακόμη ότι ο Πούτιν είχε προτείνει να γίνουν ενδεχόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες στη Μόσχα, πρόταση την οποία ο ίδιος απέρριψε.

«Ένα από τα πράγματα για τα οποία μίλησα μαζί του ήταν το πού θα ήθελε να γίνει η συνάντηση. Και είπε, ιδανικά στη Μόσχα», ανέφερε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι του απάντησε πως αυτό «δεν λειτουργεί».

«Αλλά θα συναντηθεί. Και ο Ζελένσκι θα συναντηθεί. Κάτι θα γίνει. Θα είναι θετικό», είπε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι μια συνάντηση ανάμεσα στις δύο πλευρές θα πραγματοποιηθεί «σύντομα».

Στη συνέχεια γύρισε προς τον Ζελένσκι και τον ρώτησε: «Θα πήγαινες στη Μόσχα;».

«Είναι δύσκολο, υπάρχουν πολλά ουκρανικά drones εκεί», απάντησε αστειευόμενος ο Ουκρανός πρόεδρος, προκαλώντας γέλια στην αίθουσα.

President Trump: Would you go to Moscow? Volodymyr Zelenskyy: It’s difficult. There are a lot of Ukrainian drones there. pic.twitter.com/aLthcSzIU3 — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) July 8, 2026

Οι ΗΠΑ εξετάζουν άδεια στην Ουκρανία για παραγωγή πυραύλων Patriot

Ο Τραμπ άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να δώσουν στην Ουκρανία άδεια για την παραγωγή πυραύλων Patriot.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ένα «πουλάκι» του είπε πως η κίνηση αυτή βρίσκεται στα σκαριά.

Μιλώντας για τις καθυστερήσεις στην παράδοση των αμερικανικών πυραύλων, είπε στον Ζελένσκι: «Ένα από τα πράγματα για τα οποία θα μιλήσουμε είναι ότι θα σας δώσουμε άδεια να φτιάχνετε Patriot. Αυτό είναι πολύ καλό, σωστά;».

«Έτσι δεν θα μπορείς να παραπονιέσαι ότι δεν σας δίνουμε αρκετούς. Θα σου πω: φτιάξ’ τους μόνος σου», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ αστειεύτηκε επίσης ότι «δεν έχουμε ενημερώσει ακόμη την εταιρεία γι’ αυτό», συμπληρώνοντας ότι «θα πάει καλά» και πως η Ουκρανία «θα μπορέσει να το καταφέρει».

Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, δήλωσε αργότερα «ευγνώμων» για τα συστήματα Patriot.

Ο Τραμπ προωθεί τη συμφωνία για τα ουκρανικά drones

Ερωτηθείς για τη συμφωνία σχετικά με τα drones μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον θα επωφεληθεί από την «εντυπωσιακή ικανότητα» του Κιέβου να παράγει μαζικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Όπως είπε, εάν η συμφωνία προχωρήσει, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν «εξαιρετική προστασία», ενώ η Ουκρανία θα απολαμβάνει το ίδιο επίπεδο προστασίας εάν οι ΗΠΑ της χορηγήσουν άδεια για την παραγωγή πυραυλικών συστημάτων Patriot.

«Δεν θα δεχόσασταν ποτέ πλήγμα. Στο Κίεβο, όπου δέχονται πυραυλικές επιθέσεις… οι πύραυλοι θα καταρρίπτονταν», είπε.

Στη συνέχεια ο Τραμπ ρώτησε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αν του αρέσει η ιδέα, με τον Ουκρανό πρόεδρο να απαντά καταφατικά, χαρακτηρίζοντάς την «εξαιρετική ιδέα».