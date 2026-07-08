Άργος: Σε επέμβαση υπεβλήθη ο 20χρονος, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Κρίσιμη θεωρείται η κατάσταση της υγείας του 20χρονου, ο οποίος τραυματίστηκε στο κεφάλι από πυρά αστυνομικών, κατά τη διάρκεια καταδίωξης που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (8/7) στο Άργος.

Ο νεαρός οδηγός νοσηλεύεται διασωληνωμένος με βαρύ κρανιοεγκεφαλικό τραύμα στη ΜΕΘ του Θριάσιου νοσοκομείου και δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, υποβλήθηκε άμεσα σε νευροχειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σοβαρή.

Οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη, ενώ για την υπόθεση έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία. Παράλληλα, έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η αιματηρή καταδίωξη άρχισε περίπου στις 2 τα ξημερώματα από την περιοχή Πυργέλα και διήρκεσε πάνω από μισή ώρα μέσα στο Άργος, το Ελληνικό, το Αεροδρόμιο, τα Σταθέικα και το Μοναστηράκι, καταλήγοντας σε σούπερ μάρκετ, όπου τελικά ο 20χρονος έπεσε τραυματισμένος από τις σφαίρες των αστυνομικών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, νωρίτερα ο οδηγός του οχήματος φέρεται να μην σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο, να εμβόλισε οχήματα της ΕΛΑΣ και να διέφυγε πεζός, σκαρφαλώνοντας μία μάντρα. Δύο εκ των αστυνομικών της ΟΠΚΕ Αργολίδας πυροβόλησαν με τα υπηρεσιακά τους όπλα κατά του οδηγού, τραυματίζοντάς τον.

Όπως προκύπτει από ρεπορτάζ του Mega, ο 20χρονος είχε συλληφθεί στο παρελθόν καθώς στην κατοχή του, εντός ενός αυτοκινήτου, είχαν βρεθεί ένα ρόπαλο, μία σιδηρογροθιά και ένας φάρος της αστυνομίας.