Άργος: Σε επέμβαση υπεβλήθη ο 20χρονος, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Η κατάσταση της υγείας του 20χρονου, ο οποίος τραυματίστηκε στο κεφάλι από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος, κρίνεται εξαιρετικά σοβαρή μετά από νευροχειρουργική επέμβαση. Δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη, ενώ έχει ξεκινήσει πειθαρχική διαδικασία. Το περιστατικό έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Τετάρτης, 8 Ιουλίου 2026, και ακολούθησε ανακοίνωση από το αρχηγείο της ΕΛΑΣ.

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Κοινωνία

καταδίωξη Άργος
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του 20χρονου, ο οποίος τραυματίστηκε στο κεφάλι από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος με βαρύ κρανιοεγκεφαλικό τραύμα και δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή.
  • Δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Έχει ξεκινήσει και πειθαρχική διαδικασία για το περιστατικό.
  • Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο οδηγός δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών, εμβόλισε οχήματα και επιχείρησε να διαφύγει πεζός, ενώ στο παρελθόν είχε συλληφθεί με ρόπαλο και σιδηρογροθιά.

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Κρίσιμη θεωρείται η κατάσταση της υγείας του 20χρονου, ο οποίος τραυματίστηκε στο κεφάλι από πυρά αστυνομικών, κατά τη διάρκεια καταδίωξης που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (8/7) στο Άργος.

Καταδίωξη στο Άργος: Διασωληνωμένος στο Θριάσιο ο 20χρονος οδηγός που τραυματίστηκε από πυρά αστυνομικών

Ο νεαρός οδηγός νοσηλεύεται διασωληνωμένος με βαρύ κρανιοεγκεφαλικό τραύμα στη ΜΕΘ του Θριάσιου νοσοκομείου και δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, υποβλήθηκε άμεσα σε νευροχειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σοβαρή.

Οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη, ενώ για την υπόθεση έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία. Παράλληλα, έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Αιματηρή καταδίωξη στο Άργος: Οδηγός εμβόλισε περιπολικά για να διαφύγει – Τραυματίστηκε από πυρά αστυνομικών

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η αιματηρή καταδίωξη άρχισε περίπου στις 2 τα ξημερώματα από την περιοχή Πυργέλα και διήρκεσε πάνω από μισή ώρα μέσα στο Άργος, το Ελληνικό, το Αεροδρόμιο, τα Σταθέικα και το Μοναστηράκι, καταλήγοντας σε σούπερ μάρκετ, όπου τελικά ο 20χρονος έπεσε τραυματισμένος από τις σφαίρες των αστυνομικών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, νωρίτερα ο οδηγός του οχήματος φέρεται να μην σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο, να εμβόλισε οχήματα της ΕΛΑΣ και να διέφυγε πεζός, σκαρφαλώνοντας μία μάντρα. Δύο εκ των αστυνομικών της ΟΠΚΕ Αργολίδας πυροβόλησαν με τα υπηρεσιακά τους όπλα κατά του οδηγού, τραυματίζοντάς τον.

Όπως προκύπτει από ρεπορτάζ του Mega, ο 20χρονος είχε συλληφθεί στο παρελθόν καθώς στην κατοχή του, εντός ενός αυτοκινήτου, είχαν βρεθεί ένα ρόπαλο, μία σιδηρογροθιά και ένας φάρος της αστυνομίας.

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