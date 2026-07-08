Κόρινθος: Τραγωδία με 35χρονο που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

Η τοπική κοινωνία της Κορίνθου είναι συγκλονισμένη από τον αιφνίδιο θάνατο ενός 35χρονου άνδρα που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του σήμερα το πρωί. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά του, ενώ η νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται να ρίξει φως στην αιτία θανάτου, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

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ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συγκλονισμένη είναι η Κόρινθος από τον αιφνίδιο θάνατο 35χρονου, ο οποίος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του από συγγενικό πρόσωπο.
  • Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου μεταφέρθηκε ο 35χρονος με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, δεν κατέστη δυνατόν να τον επαναφέρουν.
  • Μέχρι στιγμής δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ φως στην αιτία θανάτου του 35χρονου αναμένεται να ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή.

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Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία με την είδηση του αιφνίδιου θανάτου ενός 35χρονου, σήμερα το πρωί στην Κόρινθο.

Συγγενικό πρόσωπο μετέβη στο σπίτι του 35χρονου, εντοπίζοντάς τον χωρίς τις αισθήσεις του και κάλεσε μέσω του 112 τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον 35χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Εκεί, παρά τις προσπάθειες των γιατρών και των νοσηλευτών να τον επαναφέρουν, αυτό δεν κατέστη δυνατόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Φως στην αιτία θανάτου του 35χρονου αναμένεται να ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή.

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