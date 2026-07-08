Κόρινθος: Τραγωδία με 35χρονο που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία με την είδηση του αιφνίδιου θανάτου ενός 35χρονου, σήμερα το πρωί στην Κόρινθο.

Συγγενικό πρόσωπο μετέβη στο σπίτι του 35χρονου, εντοπίζοντάς τον χωρίς τις αισθήσεις του και κάλεσε μέσω του 112 τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον 35χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Εκεί, παρά τις προσπάθειες των γιατρών και των νοσηλευτών να τον επαναφέρουν, αυτό δεν κατέστη δυνατόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Φως στην αιτία θανάτου του 35χρονου αναμένεται να ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή.