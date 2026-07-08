Πεζεσκιάν: «Οι ΗΠΑ εκφοβίζουν τους αντιπάλους τους» – Η αναφορά του προέδρου του Ιράν στο Μουντιάλ

Ο πρόεδρος του Ιράν έκανε συγκρίσεις μεταξύ της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ και της πρόσφατης διαμάχης με την κόκκινη κάρτα στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA.

Ο Αμερικανός παίκτης, ο Φόλαριν Μπαλογκάν, αποβλήθηκε με κόκκινη, αλλά η τιμωρία του αναστάλθηκε μετά την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο. Ο Μασούντ Πεζεσκιάν είπε ότι η συμπεριφορά αυτή αντικατόπτριζε τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Δημοσίευσε στο X: «Η συμπεριφορά της κυβέρνησης των ΗΠΑ ως διοργανώτριας του Παγκοσμίου Κυπέλλου ακολουθεί την οικεία εξωτερική πολιτική της: παραβίαση των κανόνων, εκφοβισμός των αντιπάλων, δημιουργία εμποδίων και απάτη. Αυτό είναι το εγχειρίδιο στρατηγικής τους για την MAGA. Το Ιράν απορρίπτει τέτοια παιχνίδια».

Ο Πεζεσκιάν ήταν ο υπογράφων του Ιράν στο μνημόνιο συνεννόησης που συμφωνήθηκε με τις ΗΠΑ τον περασμένο μήνα – το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί τώρα ότι «τελείωσε».