Στενό του Ορμούζ: Χιλιάδες ναύτες εγκλωβισμένοι σε πλοία

Περίπου 6.000 ναύτες παραμένουν εγκλωβισμένοι σε εκατοντάδες πλοία στο Στενό του Ορμούζ, καθώς οι πρόσφατες επιθέσεις εντείνουν τον φόβο και την ψυχολογική πίεση. Ο γενικός γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ), Αρσένιο Ντομίνγκεζ, καλεί όλες τις πλευρές να αποκλιμακώσουν την κατάσταση για την ασφαλή αναχώρηση των πλοίων.

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Διεθνή Νέα

Στενά του Ορμούζ, Ομάν, Ιράν, ΗΠΑ, Ισραήλ
Φωτογραφία Αρχείου: AFP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Περίπου 6.000 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι σε εκατοντάδες πλοία στο Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τον επικεφαλής ναυτιλιακών υπηρεσιών του ΟΗΕ, Αρσένιο Ντομίνγκεζ.
  • Οι επιθέσεις σε πλοία τις τελευταίες ημέρες «εντείνουν περαιτέρω τον φόβο, την αβεβαιότητα και την ψυχολογική πίεση» που υφίστανται οι εγκλωβισμένοι ναυτικοί.
  • Ο Ντομίνγκεζ καλεί όλες τις πλευρές να «αποκλιμακώσουν την κατάσταση χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση» ώστε να επιτραπεί η ασφαλής αναχώρηση των παγιδευμένων πλοίων.

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Σύμφωνα με τον επικεφαλής ναυτιλιακών υπηρεσιών του ΟΗΕ, Αρσένιο Ντομίνγκεζ, περίπου 6.000 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι σε εκατοντάδες πλοία στο Στενό του Ορμούζ.

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Ο γενικός γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) δήλωσε ότι οι επιθέσεις σε πλοία τις τελευταίες ημέρες «εντείνουν περαιτέρω τον φόβο, την αβεβαιότητα και την ψυχολογική πίεση που ήδη υφίστανται οι σχεδόν 6.000 ναυτικοί που παραμένουν εγκλωβισμένοι σε πλοία που δεν μπορούν να αποπλεύσουν με ασφάλεια από τον Περσικό Κόλπο».

Τον Μάρτιο, πριν οι ΗΠΑ και το Ιράν υπογράψουν συμφωνία που αποσκοπούσε στο άνοιγμα των στενών, ο Ντομίνγκεζ είπε ότι περίπου 20.000 ναυτικοί παρέμεναν εγκλωβισμένοι στον Κόλπο.

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Τώρα καλεί όλες τις πλευρές να «αποκλιμακώσουν την κατάσταση χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση» προκειμένου να επιτραπεί στα παγιδευμένα πλοία να αναχωρήσουν με ασφάλεια.

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