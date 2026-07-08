Στενό του Ορμούζ: Χιλιάδες ναύτες εγκλωβισμένοι σε πλοία

Σύμφωνα με τον επικεφαλής ναυτιλιακών υπηρεσιών του ΟΗΕ, Αρσένιο Ντομίνγκεζ, περίπου 6.000 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι σε εκατοντάδες πλοία στο Στενό του Ορμούζ.

Ο γενικός γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) δήλωσε ότι οι επιθέσεις σε πλοία τις τελευταίες ημέρες «εντείνουν περαιτέρω τον φόβο, την αβεβαιότητα και την ψυχολογική πίεση που ήδη υφίστανται οι σχεδόν 6.000 ναυτικοί που παραμένουν εγκλωβισμένοι σε πλοία που δεν μπορούν να αποπλεύσουν με ασφάλεια από τον Περσικό Κόλπο».

Τον Μάρτιο, πριν οι ΗΠΑ και το Ιράν υπογράψουν συμφωνία που αποσκοπούσε στο άνοιγμα των στενών, ο Ντομίνγκεζ είπε ότι περίπου 20.000 ναυτικοί παρέμεναν εγκλωβισμένοι στον Κόλπο.

Τώρα καλεί όλες τις πλευρές να «αποκλιμακώσουν την κατάσταση χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση» προκειμένου να επιτραπεί στα παγιδευμένα πλοία να αναχωρήσουν με ασφάλεια.