Εκνευρισμός στα τουρκικά ΜΜΕ μετά τις δηλώσεις Μητσοτάκη στην Άγκυρα: «Αλαζονικά σχόλια – Ξεπέρασε τα όρια»

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από την Άγκυρα, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, καθώς η αναφορά του Πρωθυπουργού σε «απειλή πολέμου» έθεσε ευθέως στο τραπέζι το θέμα του casus belli.

Χαρακτηριστικό είναι το δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Sabah, με τίτλο «Ο Μητσοτάκης στοχοποίησε την Τουρκία με αλαζονικά σχόλια: “Δεν θα σχολιάσω τις δηλώσεις για τα F-35!”».

“Μετά τη συνάντηση του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απέφυγε να μπει στη συζήτηση για τα F-35, ωστόσο εξαπέλυσε αβάσιμες κατηγορίες κατά της Τουρκίας. Ο Έλληνας ηγέτης, χρησιμοποιώντας αλαζονικές εκφράσεις, κατηγόρησε την Άγκυρα ότι αποτελεί «διαρκή απειλή πολέμου», προχωρώντας σε μια νέα πρόκληση από το βήμα του ΝΑΤΟ”, αναφέρει μεταξύ άλλων η εφημερίδα, σημειώνοντας ότι χρησιμοποίησε εκφράσεις που στοχοποιούν την Τουρκία.

«Σκανδαλώδεις δηλώσεις»

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός Μητσοτάκης ξεπέρασε τα όριά του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ: Η χώρα μου απειλείται με πόλεμο από την Τουρκία» είναι ο τίτλος της ιστοσελίδας του τουρκικού δικτύου A Haber, που σημειώνει ότι απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο περιθώριο της Συνόδου, προχώρησε σε «σκανδαλώδεις» δηλώσεις που «ανεβάζουν την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις».

Γράφει στο δημοσίευμα: «Εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τις κινήσεις της Τουρκίας στην αμυντική βιομηχανία και τις επαφές της με τις ΗΠΑ, ο Μητσοτάκης χρησιμοποίησε τις εξής εκφράσεις: “Η χώρα μου βρίσκεται υπό ξεκάθαρη απειλή πολέμου από την Τουρκία. Δεν θα σχολιάσω τη συνομιλία του Ερντογάν και του Τραμπ σχετικά με τα F-35”.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ενώ υποστήριξε ότι μια συμμαχία πρέπει να συνεχίζεται στη βάση των θεμελιωδών αρχών και των σχέσεων καλής γειτονίας, ισχυρίστηκε ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ πρέπει να λάβουν υπόψη τις “ευαισθησίες” της Αθήνας».

Το A Haber στέκεται επίσης στην απάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού για τη συζήτηση που είχαν ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τα F-35. Όπως μεταδίδει, ο κ. Μητσοτάκης απέφυγε να σχολιάσει τις εξελίξεις, λέγοντας ότι δεν θα τοποθετηθεί για τις δηλώσεις των δύο ηγετών.

Παράλληλα, το τουρκικό δίκτυο υπογραμμίζει ότι οι δηλώσεις έγιναν σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι διπλωματικές επαφές γύρω από την αμυντική ικανότητα της Τουρκίας και την πορεία του προγράμματος F-35.

«Η παρουσιάστρια του A News, Elif Saatçioğlu, η οποία παρακολουθεί τη σύνοδο κορυφής, μετέφερε τον αντίκτυπο των δηλώσεων του Μητσοτάκη. Η Σααττσίογλου ανέφερε ότι ειδικά οι απαντήσεις και η στάση του Έλληνα Πρωθυπουργού στις ερωτήσεις για το θέμα των F-35 ήταν ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν περισσότερο στη σύνοδο κορυφής. Υπογραμμίζοντας ότι ο ισχυρισμός του Μητσοτάκη περί “απειλής πολέμου” κατά της Τουρκίας στερούνταν διπλωματικής ευγένειας, η Saatçioğlu πρόσθεσε ότι η ελληνική πλευρά προσπαθεί με τέτοιες εξάρσεις να δημιουργήσει μια αρνητική αντίληψη για την Τουρκία στη διεθνή κοινή γνώμη» τονίζεται στο δημοσίευμα.

Ο παρουσιαστής Haktan Uysal υποστήριξε ότι ο κ. Μητσοτάκης χρησιμοποίησε «σκληρή γλώσσα απέναντι σε μια γειτονική χώρα ενώ είναι φιλοξενούμενος στην Τουρκία», σχολιάζοντας επίσης ότι παρότι προσπάθησε να μαλακώσει τον τόνο στο τελευταίο μέρος των δηλώσεων του, οι κατηγορίες στο πρώτο μέρος δεν αρμόζουν σε έναν εταίρο της συμμαχίας.

Ο ανταποκριτής στην Άγκυρα Murat Akgün χαρακτήρισε τις δηλώσεις «αντιφατικές» και εκτίμησε ότι απευθύνονταν κυρίως στο εσωτερικό πολιτικό ακροατήριο της Ελλάδας. Ο σχολιαστής του A Haber υποστήριξε ότι η επέκταση αυτή αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για την Τουρκία και αναφέρθηκε στην απόφαση της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης του 1995 περί casus belli. Ταυτόχρονα, επανέλαβε τον τουρκικό ισχυρισμό ότι μια επέκταση στα 12 μίλια θα περιόριζε σημαντικά την ελευθερία ναυσιπλοΐας στο Αιγαίο.

«Η δήλωση για τα F-35 ενόχλησε τον Έλληνα Πρωθυπουργό» είναι ο τίτλος δημοσιεύματος της εφημερίδας Sozcu που αναφέρει: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι ανησυχεί για την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Τραμπ σχετικά με τα F-35 για την Τουρκία. Υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, ο Μητσοτάκης τόνισε ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ευαισθησίες των συμμάχων του ΝΑΤΟ».

Κάνοντας ειδική αναφορά στη φράση του Έλληνα Πρωθυπουργού για «απειλή πολέμου», η Sozcu σχολιάζει: «Τι εννοούσε λέγοντας απειλή πολέμου; Η Τουρκία πρόσθεσε μια ρήτρα στο σύνταγμά της που ορίζει ότι η κατάσταση πολέμου θα ήταν νόμιμη εάν η Ελλάδα παραβίαζε τα διεθνή ύδατα γύρω από τα 12 νησιά. Το ζήτημα αυτό ήρθε ξανά στην επικαιρότητα μετά τις προσπάθειες της Ελλάδας να επεκτείνει τα θαλάσσια σύνορά της και τις θαλάσσιες ζώνες των νησιών της. Η κατάθεση του νόμου της Γαλάζιας Πατρίδας στο κοινοβούλιο από την Τουρκία και η δήλωση της πρόθεσής της να επεκτείνει τα δικά της θαλάσσια σύνορα κατέστησαν την κατάσταση ακόμη πιο επικίνδυνη. Στη συνέχεια, η Ελλάδα αύξησε την ένταση της πολιτικής διαμάχης στη Μεσόγειο προχωρώντας σε συμμαχία με το Ισραήλ και τη Νότια Κύπρο» .