Κεφαλονιά: Ναυαγοσώστρια έσωσε 7 λουόμενους που παρασύρθηκαν από τα ρεύματα – Ανάμεσά τους και 2 παιδιά

Σωτήρια ήταν η άμεση επέμβαση μίας νεαρής ναυαγοσώστριας, η οποία βούτηξε στο νερό και βοήθησε επτά λουόμενους, ανάμεσά τους και δύο παιδιά, να βγουν με ασφάλεια στην παραλία της Αβύθου, στην Κεφαλονιά.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 2 το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής (3/7), όταν, σύμφωνα με μαρτυρίες λουόμενων, η θάλασσα παρουσίασε απότομο κυματισμό και άρχισε να τραβά νερό και κολυμβητές προς τα βαθιά. Επικράτησαν στιγμές αγωνίας και πανικού. Οι περισσότεροι πρόλαβαν να βγουν, ωστόσο, επτά άτομα βρέθηκαν σε δύσκολη θέση. Ανάμεσά τους και δύο παιδιά, αδέλφια.

Εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με το KefaloniaPress, επενέβη η ναυαγοσώστρια της παραλίας, η Σοφία Κασπίρη, από την Πάτρα, απόφοιτη Νοσηλευτικής Σχολής και με τριετή εμπειρία στη ναυαγοσωστική.

Χωρίς να χάσει την ψυχραιμία της, η ναυαγοσώστρια βούτηξε στη θάλασσα και άρχισε να βοηθά τους λουόμενους, οι οποίοι αδυνατούσαν να επιστρέψουν μόνοι τους στην ακτή. Το έργο της έγινε ακόμη δυσκολότερο, καθώς είχε να αντιμετωπίσει όχι μόνο το κύμα και το ρεύμα, αλλά και τον πανικό ανθρώπων που κινδύνευαν.

Κάποια στιγμή, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, βρέθηκε να προσπαθεί να βοηθήσει ταυτόχρονα τρεις ενήλικες, που είχαν εξαντληθεί μέσα στο νερό. Τότε, οι εργαζόμενοι σε καντίνα της παραλίας αντιλήφθηκαν τη δυσκολία της κατάστασης και μπήκαν στη θάλασσα για να βοηθήσουν στην επιχείρηση διάσωσης των λουόμενων.

Η Σοφία κατάφερε να οδηγήσει όλους τους λουόμενους με ασφάλεια πίσω στην αμμουδιά. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η επιχείρηση διάσωσης κράτησε περίπου δυόμισι ώρες, από τις 14:00 έως τις 16:30, με τη ναυαγοσώστρια να μπαίνει ξανά και ξανά στη θάλασσα για να βοηθήσει ανθρώπους που δυσκολεύονταν να επιστρέψουν στην ακτή.

Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί παρά μόνο ανακούφιση, συγκίνηση, μεγάλη κούραση και ένα βαθύ αίσθημα ευγνωμοσύνης για την νεαρή γυναίκα που βοήθησε τους κολυμβητές σε στιγμή μεγάλης ανάγκης.

Λουόμενοι που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην παραλία και έζησαν την αγωνία από κοντά, γνωστοποίησαν τα όσα συνέβησαν στο KefaloniaPress, θέλοντας να ευχαριστήσουν δημόσια τη ναυαγοσώστρια Σοφία για την άμεση επέμβασή της.

Τι δηλώνει η ναυαγοσώστρια

Μιλώντας στην ιστοσελίδα, η ναυαγοσώστρια περιέγραψε το περιστατικό ως μια δύσκολη στιγμή, αλλά τόνισε πως κρατά κυρίως την ανθρώπινη πλευρά του.

«Ήταν μια δύσκολη φάση. Όταν όμως έβγαλα έξω από τη θάλασσα τα δύο αδέλφια και η μητέρα τους ήρθε κλαίγοντας να με ευχαριστήσει, ξέχασα όλο τον κόπο και την αγωνία. Η αντίδρασή της μου έδωσε μεγάλη χαρά», ανέφερε.

Η Σοφία θεωρεί ότι η εμπειρία της στη διάσωση, αλλά και οι σπουδές της στη νοσηλευτική, τη βοηθούν να αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη ψυχραιμία τέτοιες καταστάσεις, όχι μόνο μέσα στο νερό, αλλά και μετά την απομάκρυνση των ανθρώπων από τον κίνδυνο.

Σημειώνεται ότι η Άβυθος είναι από τις πιο αγαπημένες παραλίες της Νότιας Κεφαλονιάς. Με λεπτή άμμο, ρηχά νερά και εικόνα που συνήθως θυμίζει οικογενειακή παραλία, προσελκύει καθημερινά πολλούς επισκέπτες, ιδιαίτερα οικογένειες με παιδιά. Το πρόσφατο αυτό περιστατικό αποδεικνύει, ωστόσο, ότι η εικόνα στη θάλασσα, κάποιες φορές, μπορεί να αλλάξει ξαφνικά.