Σύνοδος ΝΑΤΟ: Η οικογενειακή φωτογραφία των ηγετών – Τα γυαλιά του Μακρόν και τα παπούτσια του Ράμα

Στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, τους ηγέτες υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Ο Πρόεδρος Ερντογάν και ο Ρούτε πόζαραν για ξεχωριστές φωτογραφίες με τους ηγέτες.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, τους ηγέτες υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.
  • Μετά την επίσημη τελετή υποδοχής, ακολούθησε οικογενειακή φωτογραφία των ηγετών.
  • Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, βρισκόταν στη δεύτερη σειρά πίσω από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και τον Μαρκ Ρούτε.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, τους ηγέτες υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Ο Πρόεδρος Ερντογάν και ο Ρούτε πόζαραν για ξεχωριστές φωτογραφίες με τους ηγέτες.

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Μετά την επίσημη τελετή υποδοχής, ακολούθησε οικογενειακή φωτογραφία. Στη συνέχεια, οι ηγέτες προχώρησαν στη Σύνοδο των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων.

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, βρίσκεται στη δεύτερη σειρά πίσω από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και τον Μαρκ Ρούτε.

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Ο Κιρ Στάρμερ βρισκόταν δίπλα από τον Τραμπ, ενώ δύο θέσεις πιο πέρα ήταν και ο Πέδρο Σάντσεθ, παρά τις αιχμηρές δηλώσεις του για την Ισπανία νωρίτερα.

Ο Ερντογάν είχε στο πλευρό του τον Έντι Ράμα, ο οποίος ξεχώριζε λόγω ύψους, ενώ πίσω από τον Ερντογάν ήταν και ο Εμανουέλ Μακρόν με τα χαρακτηριστικά του γυαλιά.

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