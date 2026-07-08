Σύνοδος ΝΑΤΟ: Η οικογενειακή φωτογραφία των ηγετών – Τα γυαλιά του Μακρόν και τα παπούτσια του Ράμα

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Στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, τους ηγέτες υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Ο Πρόεδρος Ερντογάν και ο Ρούτε πόζαραν για ξεχωριστές φωτογραφίες με τους ηγέτες.

Μετά την επίσημη τελετή υποδοχής, ακολούθησε οικογενειακή φωτογραφία. Στη συνέχεια, οι ηγέτες προχώρησαν στη Σύνοδο των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων.

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, βρίσκεται στη δεύτερη σειρά πίσω από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και τον Μαρκ Ρούτε.

Ο Κιρ Στάρμερ βρισκόταν δίπλα από τον Τραμπ, ενώ δύο θέσεις πιο πέρα ήταν και ο Πέδρο Σάντσεθ, παρά τις αιχμηρές δηλώσεις του για την Ισπανία νωρίτερα.

Ο Ερντογάν είχε στο πλευρό του τον Έντι Ράμα, ο οποίος ξεχώριζε λόγω ύψους, ενώ πίσω από τον Ερντογάν ήταν και ο Εμανουέλ Μακρόν με τα χαρακτηριστικά του γυαλιά.