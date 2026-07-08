Σφακιά: Αγωνία για τον 65χρονο ψαροντουφεκά που αγνοείται – «Σαρώνουν» την περιοχή για τον εντοπισμό του

Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στη θαλάσσια και παράκτια περιοχή του Φραγκοκάστελλου στα Σφακιά Κρήτης, για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου αλιέα που αγνοείται από το μεσημέρι της Τρίτης.

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Κρήτη- Σφακιά- ψαράς
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης έχει στηθεί στα Σφακιά Κρήτης, για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου αλιέα που αγνοείται.
  • Ο 65χρονος είχε μεταβεί μόνος του στο λιμανάκι του Φραγκοκάστελλου για ψαροντούφεκο και δεν επέστρεψε, προκαλώντας ανησυχία.
  • Στις 21:15 ενημερώθηκε το Λιμεναρχείο και αμέσως στήθηκε επιχείρηση, με τις έρευνες να παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.

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Mεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης έχει στηθεί στη θαλάσσια και παράκτια περιοχή του Φραγκοκάστελλου στα Σφακιά Κρήτης, για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου αλιέα που αγνοείται από το μεσημέρι της Τρίτης

Ο 65χρονος είχε μεταβεί μόνος του στο λιμανάκι του Φραγκοκάστελλου για ψαροντούφεκο. Οι ώρες πέρασαν, όμως ο άνδρας δεν επέστρεψε και δεν έδωσε σημεία ζωής, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία.

Κρήτη- Σφακιά- αγνοούμενος
Πηγή φωτό: neakriti

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, neakriti.gr, στις 21:15 ενημερώθηκε το Λιμεναρχείο και αμέσως στήθηκε επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Οι έρευνες συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, παρά το γεγονός ότι το σκοτάδι δυσχέραινε σημαντικά τις προσπάθειες των δυνάμεων.

Με το πρώτο φως της ημέρας η κινητοποίηση συνεχίστηκε με την ίδια ένταση, με τις Αρχές να ερευνούν τη θαλάσσια και παράκτια ζώνη στην ευρύτερη περιοχή του Φραγκοκάστελλου.

Οι έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.

Κρήτη- Σφακιά- ψαράς

 

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