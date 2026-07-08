Σφακιά: Αγωνία για τον 65χρονο ψαροντουφεκά που αγνοείται – «Σαρώνουν» την περιοχή για τον εντοπισμό του

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Mεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης έχει στηθεί στη θαλάσσια και παράκτια περιοχή του Φραγκοκάστελλου στα Σφακιά Κρήτης, για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου αλιέα που αγνοείται από το μεσημέρι της Τρίτης

Ο 65χρονος είχε μεταβεί μόνος του στο λιμανάκι του Φραγκοκάστελλου για ψαροντούφεκο. Οι ώρες πέρασαν, όμως ο άνδρας δεν επέστρεψε και δεν έδωσε σημεία ζωής, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, neakriti.gr, στις 21:15 ενημερώθηκε το Λιμεναρχείο και αμέσως στήθηκε επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Οι έρευνες συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, παρά το γεγονός ότι το σκοτάδι δυσχέραινε σημαντικά τις προσπάθειες των δυνάμεων.

Με το πρώτο φως της ημέρας η κινητοποίηση συνεχίστηκε με την ίδια ένταση, με τις Αρχές να ερευνούν τη θαλάσσια και παράκτια ζώνη στην ευρύτερη περιοχή του Φραγκοκάστελλου.

Οι έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.