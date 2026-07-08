Κιλκίς: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό Ξηρόβρυση

Επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση, η οποία εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (8/7) κοντά στον αραιοκατοικημένο οικισμό Ξηρόβρυση στο Κιλκίς. Η πυρκαγιά βρίσκεται πλησίον καλλιεργειών, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Εμπρησμών Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια.

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Κοινωνία

φωτιά στο Κιλκίς
rthess.gr
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μάχη με τις φλόγες δίνουν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής για φωτιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη (8/7) σε χαμηλή βλάστηση, κοντά στην Ξηρόβρυση Κιλκίς.
  • Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 1 ελικόπτερο, ενώ η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί κοντά σε καλλιέργειες.
  • Η περιοχή βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 3, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Εμπρησμού Θεσσαλονίκης μεταβαίνει στο σημείο για τη διερεύνηση των αιτιών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μάχη με τις φλόγες δίνουν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά, που εκδηλώθηκε περίπου στις 12:30 το μεσημέρι της Τετάρτης (8/7) σε χαμηλή βλάστηση, κοντά στον οικισμό Ξηρόβρυση στο Κιλκίς.

Σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης, η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί κοντά σε καλλιέργειες, σε απόσταση από τον ομώνυμο οικισμό, που είναι αραιοκατηκημένος.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Σύμφωνα με τον χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας η περιοχή που έχει εκδηλωθεί η πυρκαγιά είναι στην κατηγορία κινδύνου 3.

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς.

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