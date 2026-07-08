Κιλκίς: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό Ξηρόβρυση

Μάχη με τις φλόγες δίνουν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά, που εκδηλώθηκε περίπου στις 12:30 το μεσημέρι της Τετάρτης (8/7) σε χαμηλή βλάστηση, κοντά στον οικισμό Ξηρόβρυση στο Κιλκίς.
Σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης, η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί κοντά σε καλλιέργειες, σε απόσταση από τον ομώνυμο οικισμό, που είναι αραιοκατηκημένος.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.
Σύμφωνα με τον χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας η περιοχή που έχει εκδηλωθεί η πυρκαγιά είναι στην κατηγορία κινδύνου 3.
Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς.