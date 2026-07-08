Κιλκίς: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό Ξηρόβρυση

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Μάχη με τις φλόγες δίνουν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά, που εκδηλώθηκε περίπου στις 12:30 το μεσημέρι της Τετάρτης (8/7) σε χαμηλή βλάστηση, κοντά στον οικισμό Ξηρόβρυση στο Κιλκίς.

Σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης, η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί κοντά σε καλλιέργειες, σε απόσταση από τον ομώνυμο οικισμό, που είναι αραιοκατηκημένος.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Σύμφωνα με τον χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας η περιοχή που έχει εκδηλωθεί η πυρκαγιά είναι στην κατηγορία κινδύνου 3.

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς.