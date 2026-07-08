Τέμπη: Πρώτη τοποθέτηση του δικηγόρου του σταθμάρχη στη δίκη – Το αίτημα συνηγόρου για προδικαστική παραπομπή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων συνεχίστηκε σήμερα, Τετάρτη 8 Ιουλίου, η δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, κατά την 19η δικάσιμο της πολύκροτης υπόθεσης.

Στο εδώλιο βρέθηκαν οι τέσσερις κατηγορούμενοι Χρήστος Διονέλλης, Σπύρος Πατέρας, Παύλος Κουζής και Δημήτρης Νικολάου, ενώ η διαδικασία επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη των υπερασπιστικών ισχυρισμών.

Τι είπε ο συνήγορος του σταθμάρχη

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα onlarissa.gr, πρώτος έλαβε τον λόγο ο συνήγορος του σταθμάρχη Βασίλη Σαμαρά, Στέφανος Παντζαρτζίδης, ο οποίος υποστήριξε ότι, ακόμη και αν αποδοθούν ευθύνες στον εντολέα του, αυτές μπορούν να αφορούν αμέλεια και όχι δόλο. Όπως ανέφερε, ο σταθμάρχης βρισκόταν μόλις στην τρίτη ημέρα άσκησης των καθηκόντων του και μέχρι τότε δεν είχε εργαστεί ποτέ μόνος του.

Υποστήριξε, ακόμη, ότι η υπηρεσία τον τοποθέτησε ως μοναδικό σταθμάρχη σε έναν από τους σημαντικότερους σιδηροδρομικούς σταθμούς της χώρας, επισημαίνοντας ότι το δυστύχημα ήταν αποτέλεσμα ανθρώπινων παραλείψεων και σοβαρών υπηρεσιακών αδυναμιών.

Αίτημα για προδικαστική παραπομπή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Στη συνέχεια τοποθετήθηκε ο συνήγορος του επιθεωρητή Δημήτρη Νικολάου, Θέμης Σοφός, ο οποίος απέρριψε ως αβάσιμες τις κατηγορίες σε βάρος του πελάτη του. Όπως υποστήριξε, η οργανική θέση του Δημήτρη Νικολάου ήταν στον Βόλο και είχε αναλάβει προσωρινά καθήκοντα προϊσταμένου λόγω αρχαιότητας, ενώ το πρόγραμμα εργασίας του προσωπικού δεν ανήκε στις αρμοδιότητές του. Επισήμανε επίσης ότι ο επιθεωρητής είχε προειδοποιήσει εγγράφως, ήδη έναν χρόνο πριν από την τραγωδία, για τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, ζητώντας την πρόσληψη 25 εργαζομένων, από τους οποίους τελικά εγκρίθηκαν μόνο 14.

Επιπλέον, ο κ. Σοφός υπέβαλε αίτημα για προδικαστική παραπομπή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι δυνατόν να διεξάγονται δύο διαφορετικές ποινικές διαδικασίες για την ίδια υπόθεση. Σύμφωνα με τον ίδιο, θα πρέπει να διευκρινιστεί αν ο επιθεωρητής πρέπει να δικαστεί για τα ίδια αδικήματα από τα ελληνικά δικαστήρια ή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επικαλούμενος τη θεμελιώδη αρχή ότι κανείς δεν μπορεί να δικαστεί δύο φορές για την ίδια πράξη.

Μετά την ολοκλήρωση της σημερινής διαδικασίας, το δικαστήριο διέκοψε για τη Δευτέρα.

Η προγραμματισμένη δικάσιμος της επόμενης Τρίτης δεν θα πραγματοποιηθεί, καθώς η αντιπρόεδρος του δικαστηρίου έχει υπηρεσιακή υποχρέωση σε άλλη σύνθεση. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι στις 21 Ιουλίου θα ανακοινωθούν οι νέες ημερομηνίες συνεδριάσεων για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.

«Δεν θα μείνει τίποτα αναπάντητο»

Για πρώτη φορά από την έναρξη της δίκης προχώρησε σε δημόσια δήλωση ενώπιον των τηλεοπτικών καμερών ένας από τους κατηγορούμενους.

Ο επιθεωρητής του ΟΣΕ Δημήτρης Νικολάου, εξερχόμενος του δικαστηρίου, δήλωσε ότι αγωνίζεται «από την πρώτη στιγμή για την απόλυτη δικαιοσύνη και για την αθωότητά μου», αφιερώνοντας, όπως είπε, τον αγώνα του «στη μνήμη των αθώων θυμάτων».

«Είναι χρέος, είναι σκοπός, είναι στόχος ζωής μου και θα αγωνιστώ για να λάμψει η αλήθεια. Δεν θα μείνει τίποτα αναπάντητο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, δήλωσε ότι τις αρνείται κατηγορηματικά, υποστηρίζοντας πως «έχω κάνει σωστά τη δουλειά μου». Παράλληλα, σημείωσε ότι ο ίδιος εργαζόταν ακόμη και ως σταθμάρχης όταν υπήρχε ανάγκη, ενώ, όπως είπε, προειδοποιούσε διαρκώς για τα προβλήματα και τις ελλείψεις στην Επιθεώρηση Λάρισας, «κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου» για την κατάσταση που επικρατούσε.