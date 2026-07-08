Στιγμές χάους και τρόμου στο Θριάσιο: Περισσότεροι από 100 Ρομά προπηλάκισαν γιατρούς και τα έκαναν «γυαλιά καρφιά»

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Σκηνές χάους και τρόμου εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τρίτης (7/7) στο Θριάσιο Νοσοκομείο της Ελευσίνας. Τα σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της εφημερίας, λίγο μετά τις 18:00.

Όλα άρχισαν, όταν περισσότεροι από 100 Ρομά συγκεντρώθηκαν στον χώρο του νοσοκομείου. Είχαν μεταβεί εκεί συνοδεύοντας κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο.

Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα εκτός ελέγχου όταν ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους άρχισαν να προπηλακίζουν άγρια τους γιατρούς της εφημερίας που προσπαθούσαν να κάνουν τη δουλειά τους, σύμφωνα με το thriasio.gr.

Οι δράστες μάλιστα, μέσα στον πανικό που επικράτησε, δεν δίστασαν να προκαλέσουν σημαντικές υλικές φθορές εντός του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Επέμβαση της Αστυνομίας και συλλήψεις στην Ελευσίνα

Στο σημείο κλήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, προκειμένου να επιβάλουν την τάξη και να προστατεύσουν το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Στη θέα των αστυνομικών, οι περισσότεροι από τους παρευρισκόμενους τράπηκαν σε φυγή για να γλιτώσουν τη σύλληψη.

Ωστόσο, οι Αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν δύο γυναίκες Ρομά και να τις συλλάβουν.

Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν αφορούν σε φθορές, προπηλακισμούς, καθώς και διατάραξη της ομαλής λειτουργίας της υπηρεσίας.

Ήδη, οι γιατροί που βρέθηκαν στο στόχαστρο της επίθεσης έχουν μεταβεί στο Αστυνομικό Τμήμα Ελευσίνας, όπου και κατέθεσαν επίσημα για το συμβάν.