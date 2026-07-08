Λάρισα: Φωτιά στον Αργυρόμυλο, επιχειρούν και 4 εναέρια μέσα – Δείτε ΒΙΝΤΕΟ

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Νέος συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (8/7) σε αγροτοδασική έκταση στον Αργυρόμυλο Λάρισας.

Σύμφωνα με πηγές του πυροσβεστικού σώματος, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, κοντά σε φωτοβολταϊκό πάρκο και επεκτάθηκε σε δασική έκταση.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση κατάσβεσης: