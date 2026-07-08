Ημαθία: Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στον 47χρονο για το φονικό στην Κουλούρα

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Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή έλαβε από την ανακρίτρια Βέροιας ο 47χρονος που κατηγορείται για το φονικό επεισόδιο στην Κουλούρα Ημαθίας, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 32χρονου και τον τραυματισμό ενός 62χρονου.

Όπως έγινε γνωστό, εις βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, σωματικές βλάβες και παράνομη οπλοφορία – οπλοχρησία. Μέχρι να απολογηθεί και να αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση, ο 47χρονος παραμένει υπό κράτηση.

Το αιματηρό περιστατικό συνέβη, το απόγευμα της Τρίτης (7/7), σε εξωτερικό χώρο, όταν -σύμφωνα με την Αστυνομία- ξέσπασε καβγάς ανάμεσα στον 47χρονο και τον 62χρονο. Σύμφωνα με τις Αρχές, ως πιθανή αιτία εξετάζονται κτηματικές διαφορές που φέρονται να είχαν οι δύο άνδρες μεταξύ τους.

Στη συμπλοκή που ακολούθησε φαίνεται να επενέβη ο 32χρονος, ο οποίος δέχθηκε θανατηφόρα μαχαιριά στον θώρακα και έπεσε νεκρός. Την ίδια ώρα, ο 62χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε.

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο συνέλαβαν τον 47χρονο, ενώ από το σημείο του φονικού και από άλλο κοντινό σημείο κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια.

Η στιγμή της φονικής συμπλοκής

Η στιγμή της άγριας συμπλοκής στην Κουλούρα έχει καταγραφεί σε βίντεο. Όπως φαίνεται στα πλάνα που παρουσίασε το MEGA, το επεισόδιο σημειώθηκε στη μέση του δρόμου πίσω από ένα αυτοκίνητο που έχει ακινητοποιηθεί.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Συνελήφθη, χθες (7 Ιουλίου 2026) σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομικού Τμήματος Βέροιας, ένας ημεδαπός άνδρας, για ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί οπλών.

Ειδικότερα, ο προαναφερόμενος άνδρας, μετά από διαπληκτισμό, με χρήση αιχμηρού αντικειμένου (μαχαίρι) τραυμάτισε θανάσιμα ημεδαπό άντρα.

Επίσης με χρήση σωματικής βίας, προκάλεσε τον τραυματισμό ενός άλλου ημεδαπού άνδρα.

Στο χώρο, καθώς και σε άλλο σημείο σε κοντινή απόσταση βρεθήκαν και κατασχέθηκαν 2 μαχαίρια.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας».