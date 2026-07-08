Ο Χέγκσεθ ακυρώνει το ταξίδι του στο Ισραήλ

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ακύρωσε ταξίδι στο Ισραήλ, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.
Ίσως η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν νωρίτερα.
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Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ακύρωσε ταξίδι στο Ισραήλ, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.
Ίσως η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν νωρίτερα.
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