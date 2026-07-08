Ο Χέγκσεθ ακυρώνει το ταξίδι του στο Ισραήλ

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ακύρωσε ένα προγραμματισμένο ταξίδι στο Ισραήλ, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να συνδέεται με προηγούμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το Ιράν.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Πιτ Χέγκσεθ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ακύρωσε ταξίδι στο Ισραήλ.
  • Η πληροφορία αυτή προέρχεται από πηγή που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.
  • Ίσως η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν νωρίτερα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ακύρωσε ταξίδι στο Ισραήλ, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ίσως η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν νωρίτερα.

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ