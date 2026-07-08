Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται κατά 6%

Η τιμή του πετρελαίου Brent ανήλθε στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών εβδομάδων. Αυτή η άνοδος στην τιμή του αργού πετρελαίου οφείλεται σε δηλώσεις που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ.

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Διεθνή Νέα

πετρέλαιο
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών εβδομάδων.
  • Αυτή η άνοδος αποτελεί την κορυφαία τιμή που έχει καταγραφεί για το Brent σε διάστημα 21 ημερών.
  • Η συγκεκριμένη εξέλιξη στην αγορά πετρελαίου αποδίδεται στις πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στα υψηλότερα των τελευταίων 3 εβδομάδων “σκαρφάλωσε” σήμερα η τιμή της διεθνής τιμής του αργού πετρελαίου (brent), μετά τη δήλωση που έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ πως η εκεχειρία με το Ιράν «έληξε» εντείνοντας τους φόβους για αναζωπύρωση της σύγκρουσης και νέες διαταραχές στον εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή.

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Συνεπώς, σύμφωνα με το investing.com, σήμερα στις 12.02 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος, η τιμή του αργού κατέγραψε μια αύξηση της τάξεως του 6,31 % και ανήλθε στα 78,84 δολάρια το βαρέλι από 75,9 δολάρια το βαρέλι που ήταν στο άνοιγμα και 74,16 δολάρια το βαρέλι που ήταν στο χθεσινό κλείσιμο. Ακόμη επισημαίνεται πως, το χαμηλό της ημέρας για το brent είναι στα 75,47 δολάρια το βαρέλι και το υψηλό στα 78, 84 δολάρια το βαρέλι.

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Νωρίτερα το  https://www.aa.com.tr/ ανέφερε πως, η τιμή στο διεθνές συμβόλαιο αναφοράς για το αργό πετρέλαιο τύπου Brent ενισχύθηκε κατά 5,95% και έφτασε στα 78,50 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε άνοδο 5,95% και ανήλθε στα 74,60 δολάρια το βαρέλι.

 

 

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