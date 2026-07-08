Ντόναλντ Τραμπ: «Είμαι δυσαρεστημένος με το ΝΑΤΟ» – Χαρακτηρίζει την Ισπανία «απαίσιο εταίρο» και την Γροιλανδία «πρόβλημα για τις ΗΠΑ»

Ντόναλντ Τραμπ και Μαρκ Ρούτε κάθισαν μαζί και δέχθηκαν ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους στο πλαίσιο της δεύτερης ημέρας της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ επανέλαβε ότι «δεν είναι ευχαριστημένος με το ΝΑΤΟ λόγω αυτού που έκανε με τη Γροιλανδία».

Λέει ότι μίλησε με αρκετές χώρες που δεν βοήθησαν, αλλά επιτέθηκε ιδιαίτερα κατά της Ισπανίας, λέγοντας ότι «δεν θέλει να κάνει τίποτα» με την Ισπανία.

«Η Ισπανία είναι ένας απαίσιος εταίρος στο ΝΑΤΟ. Δεν συμμετέχουν, δεν πληρώνουν, δεν θέλω να έχω καμία σχέση με την Ισπανία. Διακόψτε κάθε εμπόριο με την Ισπανία, συμπεριλαμβανομένων των επισκέψεων. Δεν θέλουμε τίποτα. Δείτε τους να επιστρέφουν τρέχοντας, ω, θα επιστρέψουν τρέχοντας…» σημείωσε.

«Η Γροιλανδία είναι μεγάλο πρόβλημα για εμάς»

Ο Τραμπ λέει επίσης ότι «η Γροιλανδία είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για εμάς», καθώς μετανιώνει που οι ΗΠΑ ξοδεύουν τόσα πολλά χρήματα «για να προστατεύσουν αυτές τις χώρες από τη Ρωσία», αλλά δεν παίρνουν τίποτα σε αντάλλαγμα.

Επεσήμανε ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ «δεν μας έχουν φερθεί σωστά» και ότι οι ΗΠΑ «έχουν υποστεί άδικη μεταχείριση. Πληρώνουμε δυσανάλογα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ σχολίασε στη συνέχεια ότι μόνο μερικές μικρότερες χώρες ήθελαν να βοηθήσουν με το Ιράν, επειδή «είναι οι πιο ευάλωτες» απέναντι στη Ρωσία και καταλαβαίνουν τι διακυβεύεται.

Ο Ρούτε πρόσθεσε ότι κατανοεί την απογοήτευση του Τραμπ, αλλά προσπάθησε να εξηγήσει ότι πρόκειται για «μεμονωμένες» περιπτώσεις, με πολλές ευρωπαϊκές χώρες να βοηθούν. Προσπάθησε να αντικρούσει πολύ ήπια όσα είπε ο Τραμπ για ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας και της Γαλλίας.

Ο Τραμπ όμως απάντησε στον Ρούτε με έντονη κριτική για το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο «δεν μας άφησε να χρησιμοποιήσουμε το νησί για δύο εβδομάδες» και για την Ιταλία που ήταν «πολύ κακή».

Σχετικά με τη Γροιλανδία, ο Ρούτε τόνισε ότι οι δυο τους συμφώνησαν στο Νταβός να αυξήσουν την στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ εκεί και δεσμεύτηκε να «διασφαλίσει ότι η συμφωνία αυτή θα εφαρμοστεί βήμα προς βήμα».

Αλλά αυτό μόνο ώθησε τον Τραμπ να πει ξανά ότι η Γροιλανδία είναι «πολύ σημαντική για τις ΗΠΑ, αλλά όχι για τη Δανία». Στη συνέχεια, ξεσπάει σε μια παραληρηματική ομιλία για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τους Ναζί στη Δανία, προτού επιστρέψει λέγοντας ότι είναι «πολύ δυσαρεστημένος με το ΝΑΤΟ».

Ο Ρούτε απηύθυνε υπερβολικούς επαίνους στον Τραμπ, κάτι που έκανε τον πρόεδρο των ΗΠΑ να πει «γι’ αυτό μου αρέσει αυτός».