Σύνοδος ΝΑΤΟ – Ερντογάν: Έχουμε λάβει μέτρα για να αυξήσουμε το ποσοστό των αμυντικών μας δαπανών στο 3,5%

Ο Ερντογάν, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης, αναφέρθηκε στην αύξηση της αμυντικής παραγωγής της Τουρκίας και κάλεσε τις χώρες να άρουν τους περιορισμούς στην αμυντική συνεργασία. Εξέφρασε επίσης την υποστήριξή του στο όραμα του Τραμπ για ειρήνη στην Ουκρανία και ευχαρίστησε χώρες για τη βοήθειά τους κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν.

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Διεθνή Νέα

NATO- Άγκυρα- Ερντογάν
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ερντογάν άνοιξε τη συνεδρίαση του ΝΑΤΟ, τονίζοντας την αύξηση της αμυντικής παραγωγής της Τουρκίας και την προσθήκη 24 δισ. δολαρίων για την ενίσχυση της αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας της συμμαχίας.
  • Κάλεσε τις χώρες μέλη να άρουν τους περιορισμούς στη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και να απέχουν από ενέργειες που αποδυναμώνουν την ακεραιότητα της συμμαχίας.
  • Δήλωσε ότι υποστηρίζει το όραμα του Τραμπ για ειρήνη στην Ουκρανία και δεσμεύτηκε να συνεχίσει να υποστηρίζει τις αγορές PURL για το Κίεβο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Ερντογάν ανοίγει τη συνεδρίαση κατά τη δεύτερη ημέρα της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, μιλώντας για την αύξηση της αμυντικής παραγωγής και των εξαγωγικών δυνατοτήτων της Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένου ενός πρόσθετου προϋπολογισμού 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση της αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ.

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«Ως Τουρκία, έχουμε λάβει μέτρα για να αυξήσουμε το ποσοστό των αμυντικών μας δαπανών στο 3,5% πριν από το 2030» είπε.

Καλεί επίσης τις χώρες να «άρουν» όλους τους περιορισμούς στη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας -συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού συμμάχων εκτός ΕΕ από τα αμυντικά τους προγράμματα- και να «απέχουν από τη λήψη αποφάσεων και ενεργειών που ενδέχεται να αποδυναμώσουν την ακεραιότητα της συμμαχίας και των διατλαντικών σχέσεων».

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Περιέγραψε ότι υποστηρίζει το όραμα του Τραμπ για ειρήνη στην Ουκρανία και δεσμεύεται να συνεχίσει να υποστηρίζει τις αγορές PURL για το Κίεβο.

Σχετικά με το Ιράν, ευχαρίστησε τις ΗΠΑ, την Ισπανία, τη Γερμανία και την Ιταλία για τη βοήθειά τους κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν.

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«Αναμφίβολα, η κύρια επιτυχία της χώρας μας έγκειται στις προόδους της στην αμυντική βιομηχανία. Έχουμε εισέλθει στις 10 κορυφαίες χώρες στον κόσμο όσον αφορά την παραγωγική και εξαγωγική ικανότητα. Ως η χώρα με τον μεγαλύτερο χερσαίο στρατό στην Ευρώπη, προσπαθούμε να θέσουμε τις δυνατότητές μας στην υπηρεσία της συμμαχίας όποτε χρειάζεται» τόνισε.

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