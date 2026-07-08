Σύνοδος ΝΑΤΟ – Ερντογάν: Έχουμε λάβει μέτρα για να αυξήσουμε το ποσοστό των αμυντικών μας δαπανών στο 3,5%

Ο Ερντογάν ανοίγει τη συνεδρίαση κατά τη δεύτερη ημέρα της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, μιλώντας για την αύξηση της αμυντικής παραγωγής και των εξαγωγικών δυνατοτήτων της Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένου ενός πρόσθετου προϋπολογισμού 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση της αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ.

«Ως Τουρκία, έχουμε λάβει μέτρα για να αυξήσουμε το ποσοστό των αμυντικών μας δαπανών στο 3,5% πριν από το 2030» είπε.

Καλεί επίσης τις χώρες να «άρουν» όλους τους περιορισμούς στη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας -συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού συμμάχων εκτός ΕΕ από τα αμυντικά τους προγράμματα- και να «απέχουν από τη λήψη αποφάσεων και ενεργειών που ενδέχεται να αποδυναμώσουν την ακεραιότητα της συμμαχίας και των διατλαντικών σχέσεων».

Περιέγραψε ότι υποστηρίζει το όραμα του Τραμπ για ειρήνη στην Ουκρανία και δεσμεύεται να συνεχίσει να υποστηρίζει τις αγορές PURL για το Κίεβο.

Σχετικά με το Ιράν, ευχαρίστησε τις ΗΠΑ, την Ισπανία, τη Γερμανία και την Ιταλία για τη βοήθειά τους κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν.

«Αναμφίβολα, η κύρια επιτυχία της χώρας μας έγκειται στις προόδους της στην αμυντική βιομηχανία. Έχουμε εισέλθει στις 10 κορυφαίες χώρες στον κόσμο όσον αφορά την παραγωγική και εξαγωγική ικανότητα. Ως η χώρα με τον μεγαλύτερο χερσαίο στρατό στην Ευρώπη, προσπαθούμε να θέσουμε τις δυνατότητές μας στην υπηρεσία της συμμαχίας όποτε χρειάζεται» τόνισε.