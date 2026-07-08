Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα: Η άβολη στιγμή με το χειροφίλημα του Μακρόν στην Εμινέ που… δεν έγινε – Δείτε βίντεο

Κατά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επιχείρησε να φιλήσει το χέρι της Εμινέ Ερντογάν, συζύγου του Τούρκου ομολόγου του, μια χειρονομία που εκείνη απέτρεψε διακριτικά. Το στιγμιότυπο αυτό καταγράφηκε και σχολιάστηκε εκτενώς από τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Διεθνή Νέα

Μακρόν - Εμινέ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κατά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ένα στιγμιότυπο ανάμεσα στον Γάλλο Πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, και την Εμινέ Ερντογάν σχολιάστηκε έντονα.
  • Ο Μακρόν επιχείρησε να φιλήσει το χέρι της συζύγου του Τούρκου ομολόγου του, ωστόσο εκείνη το απομάκρυνε διακριτικά.
  • Η μάλλον άβολη στιγμή καταγράφηκε και σχολιάστηκε εκτενώς από τα τουρκικά ΜΜΕ και τα social media, με τον Γάλλο Πρόεδρο να χαμογελά αμήχανα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μπορεί το «χεράκι-χεράκι» του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Μάρκ Ρούτε να σχολιάστηκε από τα διεθνή ΜΜΕ με τη φωτογραφία τους να κάνει τον γύρο του κόσμου κατά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όμως, απαρατήρητο δεν πέρασε κι ένα άλλο στιγμιότυπο, αυτή τη φορά ανάμεσα στον Γάλλο Πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν και τη σύζυγο του Τούρκου ομολόγου του, Εμινέ Ερντογάν.

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Η συγκεκριμένη μάλλον… άβολη στιγμή καταγράφηκε και σχολιάστηκε εκτενώς από τα τουρκικά ΜΜΕ αλλά και τα social media.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο Εμανουέλ Μακρόν κατά την άφιξή του στο Παλάτι του Ερντογάν με τη σύζυγό του, Μπριζίτ έσκυψε να φιλήσει το χέρι της Εμινέ κατά την υποδοχή τους.

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Εκείνη ωστόσο, απομάκρυνε διακριτικά το χέρι της, αποτρέποντας την ολοκλήρωση της ευγενικής χειρονομίας του Μακρόν.

Ο Γάλλος Πρόεδρος χαμογελά αμήχανα, ενώ τη σκηνή παρακολουθεί και η Μπριζίτ Μακρόν. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παραμένει ανέκφραστος.

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Δείτε βίντεο:

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