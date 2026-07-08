Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα: Η άβολη στιγμή με το χειροφίλημα του Μακρόν στην Εμινέ που… δεν έγινε – Δείτε βίντεο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μπορεί το «χεράκι-χεράκι» του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Μάρκ Ρούτε να σχολιάστηκε από τα διεθνή ΜΜΕ με τη φωτογραφία τους να κάνει τον γύρο του κόσμου κατά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όμως, απαρατήρητο δεν πέρασε κι ένα άλλο στιγμιότυπο, αυτή τη φορά ανάμεσα στον Γάλλο Πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν και τη σύζυγο του Τούρκου ομολόγου του, Εμινέ Ερντογάν.

Η συγκεκριμένη μάλλον… άβολη στιγμή καταγράφηκε και σχολιάστηκε εκτενώς από τα τουρκικά ΜΜΕ αλλά και τα social media.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο Εμανουέλ Μακρόν κατά την άφιξή του στο Παλάτι του Ερντογάν με τη σύζυγό του, Μπριζίτ έσκυψε να φιλήσει το χέρι της Εμινέ κατά την υποδοχή τους.

Εκείνη ωστόσο, απομάκρυνε διακριτικά το χέρι της, αποτρέποντας την ολοκλήρωση της ευγενικής χειρονομίας του Μακρόν.

Ο Γάλλος Πρόεδρος χαμογελά αμήχανα, ενώ τη σκηνή παρακολουθεί και η Μπριζίτ Μακρόν. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παραμένει ανέκφραστος.

Δείτε βίντεο: