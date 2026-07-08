Σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ – Ρούτε: Οι νέες αμερικανικές επιδρομές στο Ιράν ήταν «απολύτως απαραίτητες»

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι οι νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν ήταν «απολύτως απαραίτητες» κατά τη δεύτερη ημέρα της συνόδου κορυφής στην Τουρκία. Τόνισε ότι η αντίδραση των ΗΠΑ ήταν κρίσιμη λόγω της παραβίασης της κατάπαυσης του πυρός από το Ιράν και αναμένει την επαναβεβαίωση για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

ΡΟΥΤΕ ΝΑΤΟ
Φωτογραφία: Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, έκανε δηλώσεις κατά τη δεύτερη ημέρα της συνόδου κορυφής στην Τουρκία, όπου παρευρέθηκαν ο Τραμπ και άλλοι ηγέτες.
  • Ο Ρούτε δήλωσε ότι οι νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν ήταν «απολύτως απαραίτητες», καθώς «όταν υπάρχει κατάπαυση του πυρός και το Ιράν ουσιαστικά την παραβιάζει, νομίζω ότι είναι απολύτως κρίσιμο οι ΗΠΑ να αντιδράσουν δυναμικά».
  • Αναμένει επίσης ότι η συμμαχία θα επιβεβαιώσει εκ νέου την Τετάρτη ότι το Ιράν θα πρέπει να ανοίξει ξανά πλήρως το Στενό του Ορμούζ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Δηλώσεις έκανε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κατά τη δεύτερη ημέρα της συνόδου κορυφής στην οποία παρευρέθηκαν ο Τραμπ και άλλοι ηγέτες στην Τουρκία.

Ο Ρούτε δήλωσε ότι οι νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν ήταν «απολύτως απαραίτητες».

«Όταν υπάρχει κατάπαυση του πυρός και το Ιράν ουσιαστικά την παραβιάζει, νομίζω ότι είναι απολύτως κρίσιμο οι ΗΠΑ να αντιδράσουν δυναμικά», δήλωσε ο Ρούτε στους δημοσιογράφους πριν από την έναρξη της συνόδου κορυφής.

Είπε επίσης ότι αναμένει ότι η συμμαχία θα επιβεβαιώσει εκ νέου την Τετάρτη ότι το Ιράν θα πρέπει να ανοίξει ξανά πλήρως το Στενό του Ορμούζ.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ