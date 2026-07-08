Σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ – Ρούτε: Οι νέες αμερικανικές επιδρομές στο Ιράν ήταν «απολύτως απαραίτητες»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Δηλώσεις έκανε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κατά τη δεύτερη ημέρα της συνόδου κορυφής στην οποία παρευρέθηκαν ο Τραμπ και άλλοι ηγέτες στην Τουρκία.

Ο Ρούτε δήλωσε ότι οι νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν ήταν «απολύτως απαραίτητες».

«Όταν υπάρχει κατάπαυση του πυρός και το Ιράν ουσιαστικά την παραβιάζει, νομίζω ότι είναι απολύτως κρίσιμο οι ΗΠΑ να αντιδράσουν δυναμικά», δήλωσε ο Ρούτε στους δημοσιογράφους πριν από την έναρξη της συνόδου κορυφής.

Είπε επίσης ότι αναμένει ότι η συμμαχία θα επιβεβαιώσει εκ νέου την Τετάρτη ότι το Ιράν θα πρέπει να ανοίξει ξανά πλήρως το Στενό του Ορμούζ.