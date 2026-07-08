Στις φυλακές Τρίπολης ο προπονητής που κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικων αθλητριών – Είναι ψέματα, υποστηρίζει ο ίδιος

Στις φυλακές της Τρίπολης οδηγήθηκε ο προπονητής από την Κεφαλονιά, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση τεσσάρων ανήλικων αθλητριών.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η μητέρα ενός εκ των κοριτσιών κάλεσε το Χαμόγελο του Παιδιού και περιέγραψε τον εφιάλτη που ζούσε το παιδί της, όπως κατήγγειλε, στα χέρια του προπονητή και personal trainer. Η μητέρα μίλησε και για σεξουαλική κακοποίηση.

Αμέσως το Χαμόγελο του Παιδιού, μέσω της εθνικής γραμμής 1056, έφερε τη μητέρα σε επαφή με την Αστυνομική Διεύθυνση Κεφαλονιάς, όπου προχώρησε σε ανώνυμη καταγγελία.

«Ήταν τον Δεκέμβριο του προηγούμενου χρόνου και κάποια στιγμή ήρθε και μια άλλη μητέρα, προκειμένου να μας αναφέρει τα προβλήματα με την κόρη της αλλά και τις φίλες της, οι οποίες δέχονταν όλη αυτή την φρίκη», περιγράφει ο Κώστας Γιαννόπουλος, πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού.

Αρνείται τις κατηγορίες

Ο κατηγορούμενος, πατέρας δύο ανήλικων, μέχρι πριν από μερικά 24ωρα βρισκόταν στα γήπεδα και προπονούσε παιδιά. Στις 3 Ιουλίου κλήθηκε από τη δικαιοσύνη να δώσει τις δικές του εξηγήσεις για τις καταγγελίες των κοριτσιών. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει πως όσα έχουν ακουστεί είναι ψέματα, ωστόσο, οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν και αποφασίστηκε η προφυλάκισή του, μετά την απολογία του σε ανακριτή.

«Εγώ είχα μάθει ότι η κοπέλα ήταν ερωτευμένη μαζί του, του έστελνε ερωτικά μηνύματα. Να μην βγάλουμε γρήγορα συμπεράσματα χωρίς να δούμε τι έχει γίνει. Δεν πιστεύω ότι έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Ο άνθρωπος είναι οικογενειάρχης. Η γυναίκα του τον πιστεύει με κλειστά μάτια και τον στηρίζει», λέει συγγενής του κατηγορούμενου στο Star.

Τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ζητεί το Χαμόγελο του Παιδιού

Τέσσερις είναι οι καταγγελίες σε βάρος του προπονητή από κορίτσια ηλικίας 14-17 ετών. Συγκεκριμένα, κατηγορείται για βιασμό, κατάχρηση ανηλίκου σε γενετήσιες πράξεις, πορνογραφία ανηλίκων, σωματική βλάβη αδύναμων προσώπων.

Όπως καταγγέλλεται, φέρεται να ασκούσε και σωματική βία σε βάρος των αθλητριών. «Τους έριχνε σφαλιάρες όταν δεν έκαναν καλά τις ασκήσεις», λέει ο Κώστας Γιαννόπουλος.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» έχει ζητήσει από τις αρχές τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του προπονητή.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Η ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει ότι: Τέλη Δεκεμβρίου το 2025 ο Οργανισμός δέχτηκε κλήση στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 από μητέρα που κατήγγειλε σοβαρή σεξουαλική παρενόχληση της κόρης της αλλά και άλλων ανήλικων κοριτσιών από προπονητή στίβου στην Κεφαλονιά.

Αμέσως, μέσω της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS1056, η μητέρα διασυνδέθηκε με την Αστυνομική Διεύθυνση Κεφαλονιάς, όπου ανώνυμα κατήγγειλε όσα γνώριζε και αφορούσαν τόσο στο παιδί της όσο και συναθλήτριες της κόρης της.

Τέλος, αναφέρθηκε ότι ο προπονητής ασκεί και σωματική βία στα παιδιά, σε μορφή σφαλιάρας αν δεν κάνουν σωστά μια άσκηση, ενώ τους κάνει συχνά υποτιμητικά σχόλια.

Πρόσθετα, η μητέρα ανάφερε ότι πριν καλέσει στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056, είχε απευθυνθεί στην αρμόδια Εισαγγελία ωστόσο δεν είχε προχωρήσει σε καταγγελία, καθώς της είχε ζητηθεί να καταθέσει επώνυμη καταγγελία, γεγονός που δεν επιθυμούσε για να προστατέψει την ιδιωτικότητα του δικού της παιδιού αλλά και των υπολοίπων.

Μήνες αργότερα «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 επισκέφθηκαν οι γονείς άλλου εμπλεκόμενου παιδιού στα περιστατικά κακοποίησης στην Κεφαλονιά, ζητώντας κατευθύνσεις και υποστήριξη.

Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, καθώς βάσει του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αυξάνονται οι κλήσεις και οι αναφορές στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056, οι οποίες αφορούν σε σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» για πολλοστή φορά καλεί κάθε παιδί και ενήλικα να καλέσει στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 ή ηλεκτρονικά στο CyberTipline Hellas https://www.hamogelo.gr/gr/el/paidia-thimata-vias:cyber-tipline/ δωρεάν, ανώνυμα, όλο το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο για να ζητήσει βοήθεια, να αναφέρει περιστατικού παιδιού που κινδυνεύει, να ζητήσει κατευθύνσεις.