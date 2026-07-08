e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Πληρωμών… συνέχεια και σήμερα

Έως τις 10 Ιουλίου, 81.273 δικαιούχοι αναμένεται να λάβουν συνολικά 69.856.913,67 ευρώ στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ. Οι πληρωμές αφορούν εφάπαξ από τον e-ΕΦΚΑ, καθώς και επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης από τη ΔΥΠΑ.

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πληρωμές
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έως τις 10 Ιουλίου, συνολικά 81.273 δικαιούχοι θα δουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς το «χρώμα του χρήματος» από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ. Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 69.856.913,67 ευρώ.
  • Ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει 16.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
  • Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα, καθώς και ποσά για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης και άδειες μητρότητας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το «χρώμα του χρήματος» θα δουν έως τις 10 Ιουλίου συνολικά 81.273 δικαιούχοι στους τραπεζικούς λογαριασμούς από  τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Οι παραπάνω θα λάβουν συνολικά ν 69.856.913,67 ευρώ. Ειδικότερα:

Ο e-ΕΦΚΑ θα πληρώσει:

  • έως τις 10 Ιουλίου  16.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για  επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
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