Επίτιμος Διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς ο Απόστολος Ταμβακάκης – Σήμερα η Τελετή Αναγόρευσης

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς τιμά τον ιδρυτή και διευθύνοντα εταίρο της EOS Capital Partners, Απόστολο Σ. Ταμβακάκη, αναγορεύοντάς τον σε Επίτιμο Διδάκτορα του ιδρύματος. Η τελετή αναγόρευσης, είναι προγραμματισμένη για σήμερα, Τετάρτη, στις 17:30, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιώς.

Πρόκειται για μια από τις υψηλότερες τιμητικές διακρίσεις που μπορεί να απονείμει ένα πανεπιστήμιο σε έναν άνθρωπο, ως αναγνώριση της πολυετούς και διακεκριμένης προσφοράς του στον οικονομικό και επιχειρηματικό κλάδο της χώρας.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με την επίσημη προσφώνηση από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καθηγητή Μιχαήλ Ε. Σφακιανάκη. Στη συνέχεια, ο Καθηγητής Παναγιώτης Αρτίκης, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, θα παρουσιάσει το έργο και την προσφορά του Τιμωμένου (Laudatio).

Το κύριο μέρος της τελετής θα επισφραγιστεί με την επίσημη αναγόρευση του κ. Ταμβακάκη. Η διαδικασία περιλαμβάνει την ανάγνωση των κειμένων του Ψηφίσματος του Τμήματος, της Αναγόρευσης και του Διδακτορικού Διπλώματος, την περιένδυση του Τιμωμένου με την παραδοσιακή τήβεννο του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς και την επίδοση του Διπλώματος και των σχετικών κειμένων του Ψηφίσματος και της Αναγόρευσης.

Η τιμητική εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του ιδρυτή και διευθύνοντος εταίρου της EOS Capital Partners, Απόστολου Ταμβακάκη.

Μετά το πέρας της τελετής, θα ακολουθήσει δεξίωση (cocktail) στις 19:30 στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος (Ν.Ο.Ε.), επί της οδού Καραγεώργη Σερβίας 18 στον Πειραιά.

Ποιος είναι ο Απόστολος Ταμβακάκης

Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακά στην Οικονομετρία και τα Οικονομικά Μαθηματικά στον Καναδά. Είναι ιδρυτής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της EOS Capital Partners Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε., διαχειρίστριας εταιρείας των private equity funds EOS Hellenic Renaissance Fund και EOS Hellenic Renaissance Fund II και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της EOS Global Investors Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε., διαχειρίστριας εταιρείας του EOS ATLAS Infrastructure and Green Transition Fund.

Έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA DEVELOPMENT, υπεύθυνος της στρατηγικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης του Ομίλου Λάτση στην Γενεύη, Υποδιοικητής στην Εθνική Κτηματική Τράπεζα και στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Επίσης έχει εργαστεί στην Mobil Oil Hellas, στην Τράπεζα Επενδύσεων και στην ABN-AMRO Bank ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής. Έχει διατελέσει μέλος σε πολλά διοικητικά συμβούλια και επιτροπές. Είναι Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΥΜΩΝ, μέλος Δ.Σ. της EUROSEAS LTD, μέλος Δ.Σ. της EURODRY LTD, μέλος Δ.Σ. της EUROHOLDINGS LTD, μέλος Δ.Σ. της ERGO Ασφαλιστικής, μέλος Δ.Σ. της ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε., μέλος Δ.Σ. της EUROCATERING Α.Ε. και μέλος Δ.Σ. της Σ.ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ Α.Ε.